Крупные теракты в Афганистане в 2018-2019 годах

2019
1 июля утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. На место взрыва прибыли силы спецназа. Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел. Пострадали 68 человек, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар.
29 июня боевики движения "Талибан" напали на контрольно-пропускные пункты военных в районе Нахрин провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. В результате нападения погибли 24 военных, девять получили ранения.
5 мая была совершена атака на полицейское управление на севере провинции Баглан. В результате нападения погибли 13 полицейских, еще 55 человек, включая 20 мирных жителей, получили ранения. В атаке на управление полиции участвовали по меньшей мере восемь боевиков. Все они были ликвидированы.
23 марта утром два взрыва прогремели на стадионе в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.
21 января боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков.
14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. Местные СМИ отмечают, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали.
2018
24 декабря в Кабуле у здания министерства общественных работ произошли три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию здания и держали в нем людей в заложниках. По меньшей мере 43 человека погибли, еще 10 получили ранения в результате этой атаки. Позднее стало известно, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников. https://ria.ru/20181225/1548621869.html
20 ноября в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения пророка Мухаммада, прогремел взрыв. По данным СМИ взрыв совершил смертник. Погибли 55 человек, 94 человека получили ранения. Внутри свадебного зала во время взрыва находилась по меньшей мере 1 тысяча человек.
11 ноября в провинции Газни в центральной части Афганистана 25 человек были убиты, еще 17 получили ранения в результате атаки боевиков движения "Талибан". Среди погибших десять сотрудников сил безопасности и 15 мирных жителей.
20 октября вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского МВД, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
13 октября взрыв произошел на предвыборном мероприятии в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Погибли 22 человека, были ранены 36. Как сообщали СМИ, взрыв был направлен против одной из участниц предвыборной гонки Назифы Бег.
11 сентября в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время акции протеста. Погибли 68 человек, не менее 165 получили ранения.
5 сентября в результате двух взрывов на западе Кабула погибли 25 человек, 95 получили ранения. Первый взрыв произошел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале Кабула, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Затем прогремел второй взрыв, который был направлен против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.
15 августа в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе Кабула прогремел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда проходили занятия. Погибли 34 человека.
3 августа два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия. Перед тем как привести в действие взрывные устройства, они подорвали несколько гранат. В момент атаки внутри здания находились около 600 человек. В результате погибли 30 человек, 81 человек получил ранения.
22 июля взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, ему не удалось добраться до Дустума, и он привел взрывное устройство в действие, когда был остановлен службами правопорядка. В результате теракта погибли 23 человека, были ранены 107 человек.
17 июня террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у канцелярии губернатора города Джелалабад в Афганистане. Погибли 25 человек, более 50 получили ранения.
16 июня на востоке афганской провинции в результате взрыва, устроенного террористом-смертником, на празднике в честь окончания Рамадана погибли 26 человек, более 50 получили ранения.
30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник. В результате терактов погибли 29 человек, в том числе журналисты и операторы, более 40 получили ранения.
22 апреля в Кабуле накануне парламентских выборов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей. Погибли 57 человек, 119 человек получили ранения. Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали.
21 марта в Кабуле в районе Али Абад перед входом в университет произошел теракт. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза. Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали.
27 января взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. В результате теракта погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.
20 января вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.
4 января прогремел взрыв рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9. Жертвами нападения террориста-смертника стали 20 человек, еще 30 человек получили ранения.
*Запрещенная в России террористическая организация
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников