Число погибших при взрыве в Джелалабаде увеличилось до 25

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва у канцелярии губернатора города Джелалабад в Афганистане увеличилось до 25 человек, более 50 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 15 погибших, более 40 пострадавших.

Ранее официальный представитель губернатора провинции Аттала Хогъяни заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

ООН, Евросоюз и НАТО поприветствовали предложение властей Афганистана продлить перемирие и начать переговоры.

*Террористическая организация, запрещенная в России