В Афганистане число погибших при взрыве выросло до десяти человек

КАБУЛ, 9 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана увеличилось до 10, ранены 10 человек, среди них кандидат в парламент, сообщается в заявлении пресс-службы губернатора провинции Гильменд, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех погибших и пяти раненых.

"Нападение смертника привело к гибели десяти человек и еще 10 получили ранения, среди них кандидат на законодательных выборах (Салех Мохаммад Ачакзай. — Прим. ред.), при взрыве внутри его офиса в провинции Гильменд", — говорится в заявлении.

Между тем, телеканал Tolo News сообщает о 8 погибших и 11 раненых

На прошлой неделе во время предвыборной встречи другого кандидата в афганский парламент прогремел взрыв, унесший жизни 13 человек и ранивший еще 40. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Как сообщается, новый взрыв произошел во вторник в городе Лашкаргах (провинция Гильменд) на юге страны. По данным телеканала 1TV, кандидат в парламент, о котором идет речь, получил ранения. Силы безопасности перекрыли район происшествия и начали осуществлять эвакуацию жертв и пострадавших.

Парламентские выборы, назначенные на 20 октября, пройдут в Афганистане после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране, первоначально их планировалось провести в 2016 году. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

*Террористическая организация, запрещенная в России.