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РИА Новости

В Афганистане более 20 военных погибли в результате нападения боевиков

Вчера, 08:22
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 24 военных погибли в Афганистане в результате нападения боевиков на контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, нападение произошло в районе Нахрин провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.
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"Боевики "Талибана" начали массированное наступление на контрольно-пропускные пункты военных в районе Нахрин рано утром сегодня, в результате чего 24 человека погибли и девять получили ранения", - приводит агентство слова главы района Фазлудина Муради.
По факту нападения было начато расследование, добавил Муради.
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