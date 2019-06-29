В Афганистане более 20 военных погибли в результате нападения боевиков

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 24 военных погибли в Афганистане в результате нападения боевиков на контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, нападение произошло в районе Нахрин провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.
"Боевики "Талибана" начали массированное наступление на контрольно-пропускные пункты военных в районе Нахрин рано утром сегодня, в результате чего 24 человека погибли и девять получили ранения", - приводит агентство слова главы района Фазлудина Муради.
По факту нападения было начато расследование, добавил Муради.