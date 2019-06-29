В Афганистане более 20 военных погибли в результате нападения боевиков

По данным агентства, нападение произошло в районе Нахрин провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

"Боевики "Талибана" начали массированное наступление на контрольно-пропускные пункты военных в районе Нахрин рано утром сегодня, в результате чего 24 человека погибли и девять получили ранения", - приводит агентство слова главы района Фазлудина Муради.