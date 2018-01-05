Число погибших при атаке смертника в Кабуле возросло до 20

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число жертв нападения террориста-смертника в Кабуле возросло до 20, еще 30 человек получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Взрыв прогремел накануне вечером рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

Третьего января сообщалось, что афганские власти раскрыли ячейку ИГ*, готовившую теракты в столице страны, и задержали 13 боевиков в одном из кварталов.

Обстановка в Афганистане в целом и в Кабуле в частности остается напряженной из-за действий ИГ* и движения "Талибан"*. В конце декабря не менее 40 человек погибли на западе столицы при двойном теракте, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство"*.

Как отмечал директор ФСБ Александр Бортников, после поражения в Сирии и Ираке международные террористы перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. При этом основным центром сосредоточения боевиков становится Афганистан.

*Террористическая организация, запрещенная в России.