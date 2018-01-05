МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число жертв нападения террориста-смертника в Кабуле возросло до 20, еще 30 человек получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
Взрыв прогремел накануне вечером рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Третьего января сообщалось, что афганские власти раскрыли ячейку ИГ*, готовившую теракты в столице страны, и задержали 13 боевиков в одном из кварталов.
Как отмечал директор ФСБ Александр Бортников, после поражения в Сирии и Ираке международные террористы перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. При этом основным центром сосредоточения боевиков становится Афганистан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.