Число жертв взрыва в центре Кабула достигло 103

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан"*.

* Террористическая организация, запрещена в России