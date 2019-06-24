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РИА Новости

Биография Юнус-Бека Евкурова

Вчера, 21:31
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия).
В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба.
В Вооруженных силах с 1982 года. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. Принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Указом Президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм Юнус-Беку было присвоено звание Героя Российской Федерации.
В июне 1999 года находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Командовал подразделением российских десантников, которое заняло аэродром Слатина близ Приштины (Косово) и удерживало его до прибытия основных сил российского контингента.
Указом Президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм Юнус-Беку Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 2004 года являлся начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).
31 октября 2008 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Народным Собранием Ингушетии был наделен полномочиями президента Республики Ингушетия сроком на пять лет.
В июне 2009 году на Евкурова было совершено покушение. В Назрани в момент следования кортежа политика в припаркованном на обочине федеральной трассы "Кавказ" автомобиле сработало взрывное устройство. Взрыв совершил смертник. Юнус-Бек Евкуров и его младший брат Увайс получили тяжелые ранения, охранник, который находился с ними в одном автомобиле, погиб на месте.
После инцидента Евкуров долгое время проходил лечение и реабилитацию в Москве. В связи с этим 3 июля 2009 года указом президента РФ временное исполнение обязанностей главы Ингушетии было возложено на председателя правительства республики Рашида Гайсанова.
13 августа 2009 года Дмитрий Медведев восстановил Юнус-Бека Евкурова на посту президента Ингушетии.
4 июля 2013 года указом президента РФ Владимира Путина Юнус-Бек Евкуров был отправлен в отставку по собственному желанию и назначен временно исполняющим обязанности президента Ингушетии.
8 сентября 2013 года депутаты Народного Собрания Ингушетии большинством голосов избрали Юнус-Бека Евкурова Главой республики на очередной срок.
8 сентября 2018 года был переизбран на третий срок. На следующий день принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.
24 сентября 2019 года Юнус-Бек Евкуров объявил о желании уйти в отставку.
Имеет воинское звание генерал-майор.
Награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги", Красной Звезды и Мужества, двумя медалями "За отвагу", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018).
Женат, пятеро детей.
Сумма задекларированного дохода за 2017 год — 2,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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