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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2018 году

(обновлено: 18:17 26.10.2018)
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CC BY 3.0 / SpetsnazAlpha / ФСБ России. Архивное фотоФСБ России. Архивное фото
CC BY 3.0 / SpetsnazAlpha /

26 октября стало известно, что ФСБ РФ в Московском регионе пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"*. По информации силовиков, задержанные члены ИГ* планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Руководство указанной террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике — выходцами из Центрально-Азиатского региона.

10 октября УФСБ по Томской области сообщило о выявлении и задержании членов так называемой "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"*. В управлении отметили, что в отношении лидера ячейки, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, следователи УФСБ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Склонение к участию к террористической деятельности".

22 августа пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю сообщила, что в Норильске ФСБ, МВД и Росгвардия задержали подозреваемых в вербовке жителей региона в ряды террористов. В ведомстве уточнили, что ячейка придерживалась идеологии "Исламского государства"*. Ее члены склоняли жителей к выезду в зону конфликтов для участия в боях на стороне боевиков, а также публично призывали к терроризму.

21 мая стало известно, что ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России). В ведомстве уточнили, что экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.

4 мая ФСБ России сообщила, что в результате проведенной в Невинномысске (Ставропольский край) спецоперации при попытке задержания уничтожены оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, намеревавшиеся совершить теракты. При осмотре места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

3-4 мая в Ярославле ФСБ России были задержаны пятеро членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации. Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась, в том числе, из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных был изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

27 апреля ФСБ РФ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, которые хотели провести ряд терактов в Москве. Террористическая группа прибыла из города Новый Уренгой. Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны 20 человек. У них нашли материалы, пропагандирующие деятельность ИГ*.

21 и 24 апреля в Дербенте сотрудники ФСБ России нейтрализовали 11 сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, которые планировали совершить резонансные покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.

21 апреля ФСБ сообщила о ликвидации сторонника запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, планировавшего теракты в Ставропольском крае с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. При задержании террорист, оказав вооруженное сопротивление, получил смертельные ранения.

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ пресекла деятельность сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение терактов в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств. В ходе мероприятий были задержаны трое членов группы. Главарь ячейки при задержании оказал вооруженное сопротивление и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего он погиб.

В марте в Республике Башкортостан были задержаны два члена праворадикальной группировки, готовившие теракты на избирательных участках в Уфе. У них были изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности.

11 марта ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка. По сообщению Центра общественных связей ФСБ, сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

6 марта пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Махачкале (Дагестан) пятерых сторонников ИГ*. Преступники вербовали жителей Дагестана, а затем переправляли их в Сирию для участия в боях на стороне террористов. У них было изъято множество взрывчатки, оружия и боеприпасов, которые предназначались для терактов на Северном Кавказе. Операция прошла совместно с МВД.

В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены два бандита из числа сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента РФ 18 марта.

22 февраля пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Петербурге. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии. По данным ведомства, он планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

1 февраля в Нижнем Новгороде нейтрализовали члена террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракта в день выборов президента России. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. У преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы. Террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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