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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Ярославле задержали пятерых членов группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в России, сообщили в ФСБ.

"Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась <…> в том числе из-за рубежа", — рассказали в ведомстве.

При обыске у задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело. Личности террористов не называются в интересах следствия.

Ранее в пятницу силовики ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки на Ставрополье. При осмотре места происшествия также обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить. За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Задержаны 189 и уничтожены 15 бандитов и их пособников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.