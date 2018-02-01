В Нижнем Новгороде уничтожили члена ИГ*, готовившего теракт

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Нижнем Новгороде нейтрализовали члена группировки "Исламское государство"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело по фактам членства в группировке "Исламское государство"* и подготовки теракта.
Предотвращенные теракты
После этого Владимир Путин поручил Бортникову действовать при задержании террористов в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников — ликвидировать бандитов.
*Террористическая организация, запрещенная в России