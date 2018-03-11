МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.
Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Как заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, силовики "сработали оперативно, четко, профессионально". Он добавил, что в регионе предпринимаются все меры для обеспечения безопасности.