ФСБ заявила о предотвращении теракта в Саратовской области

Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки оказали сопротивление сотрудникам спецслужб и получили ранения, несовместимые с жизнью. 11 марта 2018

Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки оказали сопротивление сотрудникам спецслужб и получили ранения, несовместимые с жизнью. 11 марта 2018

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сегодня сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, во время которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Как заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, силовики "сработали оперативно, четко, профессионально". Он добавил, что в регионе предпринимаются все меры для обеспечения безопасности.