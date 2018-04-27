ФСБ предотвратила теракты в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ задержала четырех членов спящей ячейки группировки "Исламское государство"*, которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщила спецслужба ведомства.

"Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона", — сказано в релизе.

В ведомстве заявили, что координация экстремистов "велась из Сирии через мессенджер Telegram".

Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны двадцать человек, прошли семнадцать обысков. У них нашли материалы с пропагандой ИГ*. решается вопрос о возбуждении уголовных дел.