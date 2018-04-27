ФСБ предотвратила теракты в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ задержала четырех членов спящей ячейки группировки "Исламское государство"*, которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщила спецслужба ведомства.
В ведомстве заявили, что координация экстремистов "велась из Сирии через мессенджер Telegram".
Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны двадцать человек, прошли семнадцать обысков. У них нашли материалы с пропагандой ИГ*. решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Предотвращенные теракты
За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.