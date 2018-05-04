МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ обнародовала кадры оперативной видеосъемки с места ликвидации на Ставрополье лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты.

Как сообщила ранее ФСБ, в пятницу в результате проведенной в Невинномысске (Ставропольский край) спецоперации при попытке задержания уничтожены оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, намеревавшиеся совершить теракты. При осмотре места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

На кадрах оперативной съемки показаны заброшенное здание, где укрывались террористы, их оружие и боеприпасы, а также тело одного из убитых боевиков.