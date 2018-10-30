В Татарстане задержали боевиков, готовивших серию терактов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с "Исламским государством"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику "Исламского государства"*.
Отмечается, что члены группы планировали совершить "ряд резонансных акций", а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Их лидером был житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ*.
Спецоперация прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.
За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить пятнадцать терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России