В Татарстане задержали боевиков, готовивших серию терактов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с "Исламским государством"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние"*, — рассказали в ФСБ.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику "Исламского государства"*.

Отмечается, что члены группы планировали совершить "ряд резонансных акций", а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Их лидером был житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ*.

Спецоперация прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.

За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить пятнадцать терактов.

*Террористическая организация, запрещенная в России