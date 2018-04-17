Главарь ростовской ячейки ИГ* подорвался при задержании

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главарь ячейки сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в Ростовской области, погиб при задержании, сообщили в ФСБ.

Члены ячейки готовили теракты с применением оружия и самодельных взрывных устройств на юге страны.

Во время спецоперации погиб главарь местного подразделения. Он оказал вооруженное сопротивление и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) неустановленного образца. В результате преступник получил несовместимые с жизнью ранения.

На месте происшествия нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.

Начаты оперативно-разыскные мероприятия.

Предотвращенные теракты По словам главы ФСБ Александра Бортникова, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам все-таки удалось совершить. Глава ведомства добавил, что ежегодно в мире совершается больше 1600 терактов, в половине случаев за ними стоит ИГ*. © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Терроризм переходит к партизанской войне, заявил директор ФСБ "В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они (террористы. — Прим. ред.) все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны", — отметил Бортников. Он подчеркнул, что проблему глобального терроризма можно решить только объединенными усилиями спецслужб разных стран. Так, Бортников рассказал, что в международном банке данных ФСБ уже есть информация о сорока тысячах человек, причастных к международному терроризму. К банку уже подключена 41 спецслужба из 34 стран, а также шесть международных организаций.

*Террористическая организация, запрещена в России