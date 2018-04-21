ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ*, сообщает пресс-служба ведомства.
"Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.
Предотвращенные теракты
За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", отметил глава ФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.