ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ*, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преступления готовил сторонник Исламского государства*, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

"Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.

Предотвращенные теракты

Как заявлял глава ФСБ Александр Бортников, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить.

За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", отметил глава ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.