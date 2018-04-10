Ветеран "Альфы": наши спецслужбы успешно борются с проявлениями терроризма

С начала года ФСБ предотвратила шесть терактов, сообщил глава службы Александр Бортников. Ветеран "Альфы" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik обратил внимание, что часть из предотвращенных терактов готовилась в день выборов президента РФ – 18 марта.

Спецслужбы РФ предотвратили в Башкирии и Ингушетии теракты на избирательных участках в день выборов президента, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.

"В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации", – сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

"В марте в Республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности", – добавил он.

Кроме того, как заявил Бортников, в марте ФСБ предотвратила теракт в одном из саратовских торговых центров.

Организаторов теракта силовики ликвидировали при попытке задержания. У членов ячейки ИГИЛ* нашли оружие и взрывное устройство, мощность которого около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

По словам Бортникова, всего за первый квартал силовики предотвратили шесть терактов и ликвидировали 12 бандитских ячеек. Спецслужбы задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", добавил глава ФСБ.

Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы ФСБ.

"Выступление директора ФСБ Бортникова еще раз подтверждает, что наши враги готовились к тому, чтобы испортить выборы президента 18 марта, к этому были свои предпосылки. Мы понимаем, что эта ситуация для нас важная, потому что выборы президента – это ответственный момент. И сейчас главная проблема в том, что это (террористическая угроза – ред.) перемешается и в центральную Россию. Вербовщики ИГИЛ*, которые разбиты на поле брани, проникают во все регионы нашей страны. Пока проблемы существуют, и, к сожалению, не сходят на нет. Но наши спецслужбы успешно борются с проявлением терроризма и подготовкой к террористическим актам", – сказал Сергей Гончаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!