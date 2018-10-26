Ячейкой ИГ*, члены которой задержаны в Москве, руководили из Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководство ячейкой террористической группировки "Исламское государство"*, члены которой задержаны в Москве, осуществлялось эмиссарами в Сирии — выходцами из Центрально-Азиатского региона, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

ФСБ РФ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ* в Московском регионе. По информации силовиков, задержанные члены ИГ* планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

"Руководство указанной террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике — выходцами из Центрально-Азиатского региона", — говорится в сообщении.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.