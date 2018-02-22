ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания подозреваемых в подготовке терактов. Архивное фото

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания подозреваемых в подготовке терактов. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии. По данным ведомства, он планировал атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

ФСБ продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Личность задержанного пока не разглашается.

В декабре в Петербурге задержали семерых сторонников законспирированной ячейки "Исламского государства"*. Они намеревались устроить несколько взрывов, в том числе "в одном из культовых учреждений". Еще одну ячейку ИГ* разоблачили в Москве — эти террористы готовили нападения во время новогодних праздников.

* Террористическая организация, запрещенная в России.