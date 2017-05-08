Биография Эммануэля Макрона

Французский государственный деятель, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене во Франции в семье врачей.

В выпускном классе школы Макрон перешел в один из двух лучших лицеев Франции — парижский "Анри IV".

Получил степень магистра философии в Парижском университете X-Нантер. Окончил Институт политических исследований в Париже. В 2002-2004 годах был студентом Национальной школы администрации (ENA).

В 2004-2008 годах Макрон работал инспектором финансов.

В 2008-2011 годах — инвестиционный банкир.

С 2011 по 2012 год — управляющий партнер Банка Ротшильда.

В 2012-2014 годах — заместитель генерального секретаря Елисейского дворца.

С 26 августа 2014 года по 30 августа 2016 года занимал пост министра экономики Франции.

В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.

6 апреля 2016 года в Амьене Макрон создал движение "Вперед" (En Marche!).

16 ноября 2016 года Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции.

В ноябре 2016 года Макрон представил свою книгу-программу "Революция".

23 апреля 2017 года в первом туре президентских выборов Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов избирателей и вышел во второй тур, где его соперницей стала кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3% голосов).

Во втором туре, который прошел 7 мая, Макрон набрал 66,1% голосов и стал новым главой государства.

Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников