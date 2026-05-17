Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Севилью" в матче Ла Лиги
22:05 17.05.2026
Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Севилью" в матче 37-го тура Ла Лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Реал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора.
  • «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 83 очками, а «Севилья» опустилась на 13-е место с 43 очками.
  • В заключительном туре чемпионата Испании «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао, а «Севилья» на выезде встретится с «Сельтой».
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Севилью" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Винисиус Жуниор (15-я минута).
Чемпионат Испании по футболу
17 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Севилья
0 : 1
Реал Мадрид
15‎’‎ • Винисиус Жуниор
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" (83 очка) идет на втором месте в чемпионате Испании, победу в котором ранее досрочно одержала "Барселона". "Севилья" прервала серию из трех побед и опустилась на 13-е место с 43 очками.
"Реал" не завоевал трофеев в сезоне-2025/26. Помимо второго места в чемпионате Испании, "сливочные" также уступили "Барселоне" в финале Суперкубка Испании, вылетели из Кубка Испании от "Альбасете" на стадии 1/16 финала, а в Лиге чемпионов - в четвертьфинале от "Баварии".
В заключительном туре чемпионата Испании "Реал" 23 мая примет "Атлетик" из Бильбао, а "Севилья" в тот же день на выезде встретится с "Сельтой".
Результаты остальных матчей дня:
Вакансии
