Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Севилью" в матче Ла Лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Реал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора.
- «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 83 очками, а «Севилья» опустилась на 13-е место с 43 очками.
- В заключительном туре чемпионата Испании «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао, а «Севилья» на выезде встретится с «Сельтой».
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Севилью" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Винисиус Жуниор (15-я минута).
17 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
"Реал" не завоевал трофеев в сезоне-2025/26. Помимо второго места в чемпионате Испании, "сливочные" также уступили "Барселоне" в финале Суперкубка Испании, вылетели из Кубка Испании от "Альбасете" на стадии 1/16 финала, а в Лиге чемпионов - в четвертьфинале от "Баварии".
Результаты остальных матчей дня:
- "Атлетик" - "Сельта" - 1:1;
- "Атлетико" - "Жирона" - 1:0;
- "Леванте" - "Мальорка" - 2:0;
- "Осасуна" - "Эспаньол" - 1:2;
- "Райо Вальекано" - "Вильярреал" - 2:0;
- "Овьедо" - "Алавес" - 0:1;
- "Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 3:4;
- "Эльче" - "Хетафе" - 1:0.