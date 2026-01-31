Снежный коллапс: как отстоять права при отмене рейса и не попасть в беду

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Из-за снегопада закрываются аэропорты, отменяются и задерживаются рейсы. Тысячи пассажиров вынуждены менять планы. Какие права есть у туристов, застрявших в воздушных гаванях из-за непогоды, и как в целом вести себя, чтобы не пострадать, попав в сложные погодные условия российской зимы, в метель, гололед и даже под лавины, — в материале РИА Новости.

Циклон над Москвой

В январе российская столица несколько раз оказалась в центре циклона. Рекордный за последние 56 лет снегопад прошел 10 января, за сутки выпало 42% месячной нормы осадков. В столичных аэропортах задержали 78 и отменили 35 рейсов, сообщили в Минтрансе. В те же дни обслуживание рейсов прекращала воздушная гавань Краснодара.

В конце месяца непогода вернулась. Мело несколько дней подряд, сугробы выросли до 58 сантиметров (рекорд — 61). Из-за неблагоприятных условий 27 января, когда выпала треть месячной нормы осадков, аэропорт Шереметьево на три часа приостанавливал прием и отправку рейсов.

Службы всех столичных воздушных гаваней перевели на усиленный режим работы. Благодаря этому 27 января из более чем 400 рейсов задержали лишь восемь, хотя 17 пришлось отменить, уточнили в Минтрансе. Через два дня из 344 рейсов задержали лишь два и столько же отменили.

Права пассажиров

Задержка рейса из-за непогоды не снимает с перевозчика обязанности позаботиться о пассажирах. У них в такой ситуации те же права, что прописаны, например, на случай технической неисправности самолета или его позднего прибытия.

Статьи Воздушного кодекса России, закона "О защите прав потребителей" и Федеральные авиационные правила позволяют пассажиру при задержке рейса отказаться от перелета, требовать возмещения убытков, морального вреда.

Кроме того, можно претендовать на штраф с авиакомпании в 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости билета, уточняет вице-президент РСТ, гендиректор юрагентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Пассажиру также полагаются бесплатные услуги: хранение багажа, комната матери и ребенка (до семи лет).

При задержке более чем на два часа — прохладительные напитки, два телефонных звонка или сообщения по электронной почте.

После четырех часов — горячее питание. В дальнейшем кормить должны каждые шесть часов днем и восемь — ночью.

Восемь часов днем или шесть ночью — гостиница.

Искусственный интеллект на Камчатке

Экстремальные снегопады в этом году не только в Москве. На Камчатке осадки в декабре и январе — рекордные за 60 лет наблюдений. Автобусное сообщение нарушено, сугробы достигают второго, а то и третьего этажа. Власти рекомендуют жителям отсиживаться дома. Два человека погибли при сходе с крыш снежных масс.

Сугробы такие, что в них прыгают из окон. И с крыши торгового центра, как это сделал местный школьник. Вызволять его из снежного плена пришлось спасателям. Впрочем, распространенные в интернете кадры снежных горок высотой с девятиэтажный дом — работа искусственного интеллекта.

Гости обычно посещают Долину гейзеров, вулканы. Сейчас региональное МЧС предписывает не покидать населенных пунктов. Да это и невозможно из-за сугробов.

Подготовка к снегопаду

Снегопад — испытание не только для путешественников. Чтобы максимально обезопасить себя, нужно соблюдать правила, разработанные спасателями.

Пешеходам:

Опасайтесь сосулек и скоплений снега на крышах, не ходите вдоль стен зданий;

держитесь подальше от шатких конструкций. Рекламные щиты, баннеры, временные павильоны, ветхие заборы – плохое укрытие, могут рухнуть;

выбирайте безопасный маршрут – по освещенным тротуарам, по проезжей части и навстречу движению транспорта.

Водителям:

Заранее снижайте скорость перед остановками, перекрестками, пешеходными переходами. Тормозной путь на заснеженной дороге увеличивается;

паркуйтесь разумно — на расстоянии от деревьев, крыш, балконов, рекламных конструкций;

подготовьте машину к поездке: очистите лобовое и заднее стекло, боковые окна, фары и габариты от снега и наледи. Положите в машину зимний аварийный комплект (лопату, скребок, буксировочный трос, пауэрбанк).

Общие правила:

Будьте на связи: зарядите мобильный телефон перед выходом и сообщите близким свои планы, маршрут и предполагаемое время возвращения домой;

одевайтесь по погоде. Выбирайте непромокаемую, теплую обувь на нескользкой подошве и многослойную одежду. Шапка и варежки — обязательны;

запомните экстренные номера: они пригодятся в случае происшествия, угрозы жизни и здоровью. Единый номер экстренных служб с мобильного — 101 или 112.

Правила выживания

МЧС подготовило алгоритм действий и в случае метели, гололеда и лавины.

Метель:

Рекомендуется не выходить из помещений без надобности, тем более в одиночку. Обязательно предупредить близких о времени возвращения.

На машине — не съезжать с большой дороги, искать укрытие и помощь. Также нужно заранее позаботиться, чтобы в багажнике был насос, буксировочный трос, комплект для прикуривания.

Лавина:

© Фото : пресс-служба администрации Цунтинского района На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана © Фото : пресс-служба администрации Цунтинского района На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана

Главное — оперативно попросить помощи. Но сперва нужно прикрыть нос и рот рукавицей или шарфом.

Также необходимо создать пространство для дыхания. Кричать бесполезно — звуки снег полностью поглощает, зато можно утаптывать его ногами, так легче выбираться.

Гололед:

Для сильного гололеда нужна температура от нуля до минус трех градусов, объясняют специалисты МЧС. Чтобы снизить вероятность травмы, следует заранее купить малоскользящую обувь, специальные набойки на каблуки или наклеить на сухую поверхность пластырь, изоленту. Еще вариант — натереть подошву наждачной бумагой.

Передвигайтесь не торопясь, наступая на всю стопу: мышцы расслаблены, руки свободны для баланса. Трость поможет для опоры.