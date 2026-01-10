Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал о задержках в столичных аэропортах на фоне снегопада - РИА Новости, 10.01.2026
13:34 10.01.2026 (обновлено: 13:41 10.01.2026)
Минтранс рассказал о задержках в столичных аэропортах на фоне снегопада
По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 10.01.2026
россия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© Фото : Sergey Trubitsyn Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Sergey Trubitsyn
Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ.
"По данным на 12:00 по мск из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа", - говорится в сообщении министерства.
Столичные аэропорты за этот период обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе "Шереметьево" - 214. Аэропорт "Шереметьево" практически не принимал рейсы с 04.10 до 11.00 мск, сейчас воздушная гавань открыта на прием и выпуск самолетов.
Корректировка в режим работы "Шереметьево" была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации, поскольку требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад
