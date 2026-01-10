https://ria.ru/20260110/moskva-2067115932.html
Минтранс рассказал о задержках в столичных аэропортах на фоне снегопада
По данным на 12.00 мск в аэропортах московского авиаузла 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, отменено 35 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 10.01.2026
