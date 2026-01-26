Аэропорты Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" подготовились к сильному снегопаду, который начнется ночью, сообщили РИА Новости их представители.

Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС по Москве.

"Перронные службы переведены на усиленный режим работы. Усилен контроль эксплуатационного содержания аэродрома. Аэродромная техника дополнительно проверена на предмет работоспособности", - рассказали в " Домодедово ".

Службы аэропорта подготовили запас противогололедного реагента на 12 дней беспрерывной работы. В "Домодедово" работает 50 единиц очистной техники и 15 машин для противообледенительной обработки самолетов.

"Жуковский" также прилагает все усилия для минимизации возможного влияния непогоды на расписание рейсов и обеспечения безопасности полетов.