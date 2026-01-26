https://ria.ru/20260126/aeroport-2070434522.html
Аэропорты Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
Аэропорты Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду - РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорты Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" подготовились к сильному снегопаду, который начнется ночью, сообщили РИА Новости их представители. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:48:00+03:00
2026-01-26T22:48:00+03:00
2026-01-26T22:48:00+03:00
москва
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
происшествия
жуковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066094565_0:87:3068:1813_1920x0_80_0_0_9b6b9992446e4f5cfb875ba6efc6294b.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070407083.html
москва
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066094565_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9a7035e862a62342172ea0c068ddd391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, происшествия, жуковский
Москва, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Происшествия, Жуковский
Аэропорты Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
Аэропорты Домодедово и Жуковский подготовились к сильному снегопаду
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" подготовились к сильному снегопаду, который начнется ночью, сообщили РИА Новости их представители.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве
с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС
по Москве.
"Перронные службы переведены на усиленный режим работы. Усилен контроль эксплуатационного содержания аэродрома. Аэродромная техника дополнительно проверена на предмет работоспособности", - рассказали в "Домодедово
".
Службы аэропорта подготовили запас противогололедного реагента на 12 дней беспрерывной работы. В "Домодедово" работает 50 единиц очистной техники и 15 машин для противообледенительной обработки самолетов.
"Жуковский" также прилагает все усилия для минимизации возможного влияния непогоды на расписание рейсов и обеспечения безопасности полетов.
"Наземные службы переведены в режим повышенной готовности к работе в усиленном режиме. Осуществлена проверка специализированной техники, подтверждены достаточные запасы реагентов и расходных материалов, персонал проинструктирован о порядке действий в условиях интенсивного снегопада", - отметили в "Жуковском".