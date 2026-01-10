В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.