В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад
09:20 10.01.2026 (обновлено: 11:29 10.01.2026)
В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад
Рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.01.2026
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад

Тишковец: в Москве за сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России минувшей пятницей, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение. Так, в столице нашей родины, на главной московской метеостанции ВДНХ, в переводе на воду, за сутки в осадкомер попало 22 миллиметра небесной влаги, или 42% месячной нормы. В течение минувшей ночи снег ослабел, под утро выпало еще два миллиметра небольшого снега", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что таким образом, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в мегаполисе зафиксировали 12,9 миллиметра осадков. По его словам, не хватило буквально одного миллиметра до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года. Такого "снежного армагеддона" в Москве в середине зимы не было последние 56 лет, подчеркнул Тишковец.
"Прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 сантиметра. В Подмосковье небывалое количество осадков зафиксировали метеорологи в Коломне и Можайске. В Новой Москве, во Внуково, выпало 32 миллиметра осадков, а по области рекордсменом по снегу стал Долгопрудный – 33 миллиметра, что составляет 62% от нормы всего января", - добавил синоптик.
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
9 января, 19:18
 
Общество
 
 
