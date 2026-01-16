https://ria.ru/20260116/kamchatka-2068251583.html
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра - РИА Новости, 16.01.2026
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
Камчатские спасатели освободили из снежного плена школьника, который прыгнул в снег с крыши торгового центра и не смог сам выбраться из сугроба, сообщило МЧС... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:41:00+03:00
2026-01-16T10:41:00+03:00
2026-01-16T11:42:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
россия
камчатка
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
