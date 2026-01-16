Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра - РИА Новости, 16.01.2026
10:41 16.01.2026 (обновлено: 11:42 16.01.2026)
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
Камчатские спасатели освободили из снежного плена школьника, который прыгнул в снег с крыши торгового центра и не смог сам выбраться из сугроба, сообщило МЧС
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра

На Камчатке МЧС спасла школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра

© Фото : МЧС РоссииСпасатели вызволяют школьника из сугроба
Спасатели вызволяют школьника из сугроба
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Камчатские спасатели освободили из снежного плена школьника, который прыгнул в снег с крыши торгового центра и не смог сам выбраться из сугроба, сообщило МЧС России.
"На Камчатке спасатели МЧС освободили подростка из снежного плена. Школьник прыгнул с крыши торгового центра в снег и самостоятельно не смог выбраться", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Мах.
Как уточнили в МЧС, когда мальчик понял, что его силы иссякают, он вызвал спасателей.
"Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС вытащили подростка из сугроба. Медпомощь ему не потребовалась", - отмечает МЧС.
