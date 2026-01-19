Рейтинг@Mail.ru
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/kamchatka-2068678122.html
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет - РИА Новости, 19.01.2026
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет
Погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными за... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T04:40:00+03:00
2026-01-19T04:40:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068314288_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dbfb5662cefce066ca5586243c154a57.jpg
https://ria.ru/20260116/prokuratura-2068259956.html
https://ria.ru/20260116/kamchatka-2068251583.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068314288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_abcad97b325bc17e027d52c2c3e882cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский
Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет

Выпавшие 370 мм осадков на Камчатке признали уникальными за период около 60 лет

© Фото : Росгвардия Восточный округ/TelegramСлужебные автомобили Росгвардии помогают жителям Петропавловска-Камчатского добраться до дома во время приостановки работы пассажирских автобусов
Служебные автомобили Росгвардии помогают жителям Петропавловска-Камчатского добраться до дома во время приостановки работы пассажирских автобусов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Росгвардия Восточный округ/Telegram
Служебные автомобили Росгвардии помогают жителям Петропавловска-Камчатского добраться до дома во время приостановки работы пассажирских автобусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными за период около 60 лет, заявила начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова.
По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии, в декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, или 149% от нормы. В связи с продолжительными снегопадами в регионе резко возросла лавинная опасность, добавила Полякова.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Камчатке прокуратура организовала более ста проверок из-за снегопада
16 января, 11:14
"Для современного периода наблюдений такие условия (выпадения осадков - ред.) являются исключительно редкими. Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более чем 60 лет назад: в начале 1970-х годов", - сказала начальник камчатского управления на заседании краевой комиссии по ЧС.
Специалисты продолжают мониторинг, запланировали предупредительные спуски лавин и дополнительные меры по защите населенных пунктов, уточнила Полякова.
На полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор невозможно восстановить полноценное автобусное сообщение. Власти не советуют жителям покидать дома без необходимости, о чем их предупреждают системы оповещения. По сообщению экстренных служб, из-за схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.
Спасатели вызволяют школьника из сугроба - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
16 января, 10:41
 
КамчаткаПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала