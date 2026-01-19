https://ria.ru/20260119/kamchatka-2068678122.html
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет
Погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными за... РИА Новости, 19.01.2026
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными за период около 60 лет, заявила начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова.
По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии, в декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском
выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, или 149% от нормы. В связи с продолжительными снегопадами в регионе резко возросла лавинная опасность, добавила Полякова.
"Для современного периода наблюдений такие условия (выпадения осадков - ред.) являются исключительно редкими. Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более чем 60 лет назад: в начале 1970-х годов", - сказала начальник камчатского управления на заседании краевой комиссии по ЧС.
Специалисты продолжают мониторинг, запланировали предупредительные спуски лавин и дополнительные меры по защите населенных пунктов, уточнила Полякова.
На полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор невозможно восстановить полноценное автобусное сообщение. Власти не советуют жителям покидать дома без необходимости, о чем их предупреждают системы оповещения. По сообщению экстренных служб, из-за схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.