Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными за период около 60 лет, заявила начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова.

По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии, в декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, или 149% от нормы. В связи с продолжительными снегопадами в регионе резко возросла лавинная опасность, добавила Полякова.

"Для современного периода наблюдений такие условия (выпадения осадков - ред.) являются исключительно редкими. Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более чем 60 лет назад: в начале 1970-х годов", - сказала начальник камчатского управления на заседании краевой комиссии по ЧС.

Специалисты продолжают мониторинг, запланировали предупредительные спуски лавин и дополнительные меры по защите населенных пунктов, уточнила Полякова.