Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы на фоне снегопада, с начала суток отменено 17 вылетов, сообщили в Минтрансе.

Аэродромные службы всех аэропортов столичного авиаиузла усилены, работают сотни единиц спецтехники. Ситуация в терминалах остается спокойной, с выдачей багажа сложностей нет.

Аэропорт "Шереметьево" с 9.00 до 11.00 мск приостанавливал прием рейсов из-за уборки снега на аэродроме. Всего было вывезено 720 тонн снега. С начала суток на запасные аэродромы "Внуково" и "Домодедово" из "Шереметьево" ушли пять рейсов.