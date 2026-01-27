Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы на фоне снегопада, с начала суток отменено 17 вылетов, сообщили в Минтрансе.
"Все аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – принимают и отправляют рейсы... На вылет с начала суток отменено 17 рейсов, задержаны на срок более двух часов, по данным на 12:00 по мск – восемь рейсов", - говорится в сообщении.
Аэродромные службы всех аэропортов столичного авиаиузла усилены, работают сотни единиц спецтехники. Ситуация в терминалах остается спокойной, с выдачей багажа сложностей нет.
Аэропорт "Шереметьево" с 9.00 до 11.00 мск приостанавливал прием рейсов из-за уборки снега на аэродроме. Всего было вывезено 720 тонн снега. С начала суток на запасные аэродромы "Внуково" и "Домодедово" из "Шереметьево" ушли пять рейсов.
Ситуация с воздушным транспортом находится на контроле Минтранса РФ, Росавиации и Ространснадзора.