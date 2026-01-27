Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 27.01.2026 (обновлено: 13:24 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/mintrans-2070527763.html
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона - РИА Новости, 27.01.2026
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона
Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы на фоне снегопада, с начала суток отменено 17 вылетов, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:10:00+03:00
2026-01-27T13:24:00+03:00
шереметьево
россия
жуковский
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_262a26978525464bd9c9ea9956a10ea7.jpg
https://ria.ru/20260127/janvar-2070507797.html
https://ria.ru/20260127/sneg-2070500176.html
россия
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b3b05e339dfc9991d6488956cbc60f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево, россия, жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Шереметьево, Россия, Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Минтранс рассказал о работе аэропортов столичного региона

Минтранс: все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы на фоне снегопада, с начала суток отменено 17 вылетов, сообщили в Минтрансе.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС по Москве.
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады
Вчера, 11:56
"Все аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – принимают и отправляют рейсы... На вылет с начала суток отменено 17 рейсов, задержаны на срок более двух часов, по данным на 12:00 по мск – восемь рейсов", - говорится в сообщении.
Аэродромные службы всех аэропортов столичного авиаиузла усилены, работают сотни единиц спецтехники. Ситуация в терминалах остается спокойной, с выдачей багажа сложностей нет.
Аэропорт "Шереметьево" с 9.00 до 11.00 мск приостанавливал прием рейсов из-за уборки снега на аэродроме. Всего было вывезено 720 тонн снега. С начала суток на запасные аэродромы "Внуково" и "Домодедово" из "Шереметьево" ушли пять рейсов.
Ситуация с воздушным транспортом находится на контроле Минтранса РФ, Росавиации и Ространснадзора.
Покрытая льдом Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни
Вчера, 11:32
 
ШереметьевоРоссияЖуковскийШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала