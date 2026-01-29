В Москве высота сугробов почти достигла исторического рекорда

Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото

Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сугробы в Москве выросли до 58 сантиметров — это близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

"Рекорд у нас отмечался в 1994 году: это был 61 сантиметр, сегодня у нас — 58. <…> Во всяком случае, на уровне рекордов пока остается, но таких снегопадов уже не будет, они уменьшаются", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, в ближайшие сутки максимальный прирост снежного покрова может составить два-три сантиметра, но нынешние 58 сантиметров будут оседать.