В Москве высота сугробов почти достигла исторического рекорда
16:11 29.01.2026 (обновлено: 16:54 29.01.2026)
В Москве высота сугробов почти достигла исторического рекорда
Сугробы в Москве выросли до 58 сантиметров — это близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 29.01.2026
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сугробы в Москве выросли до 58 сантиметров — это близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
"Рекорд у нас отмечался в 1994 году: это был 61 сантиметр, сегодня у нас — 58. <…> Во всяком случае, на уровне рекордов пока остается, но таких снегопадов уже не будет, они уменьшаются", — сказала она.
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
28 января, 15:37
28 января, 15:37
По словам собеседницы агентства, в ближайшие сутки максимальный прирост снежного покрова может составить два-три сантиметра, но нынешние 58 сантиметров будут оседать.
Накануне в столице оказался побит рекорд по количеству осадков для 28 января — их выпало 14 миллиметров, тогда как прежний максимум, зафиксированный в 2005-м, составлял 13,7 миллиметра. А всего с начала января в Москве выпало 76 миллиметров осадков, или 143 процента от месячной нормы.
Постоянный уход. Как Москва справляется со снегопадами
Вчера, 10:00
Вчера, 10:00
 
МоскваОбществоРоссияМарина МакароваГидрометцентрНовый год
 
 
