На Камчатке опровергли сообщения о сугробах высотой с девятиэтажный дом

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв – РИА Новости. Распространившееся видео с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке не соответствует действительности, оно шуточное, сообщила РИА Новости начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова.

Во вторник в соцсетях появилось видео якобы из Петропавловска-Камчатского , на кадрах, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, - сугробы высотой с девятиэтажный дом и выше.

"Конечно, такие фото не соответствуют действительности, это шутки. А если серьезно, то для современного периода наблюдений нынешние условия (со снегопадами - ред.) являются исключительно редкими. Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более 60 лет назад — в начале 1970 годов", - сказала Полякова.

По её данным, в декабре 2025 года в Петропавловске- Камчатском выпало 370 миллиметров осадков (316% месячной нормы), а за первую половину января — ещё 163,6 миллиметра (149% нормы).

Как передает корреспондент РИА Новости, в Петропавловске-Камчатском действительно много снега, визуально сугробы местами достигают высоты вторых этажей зданий. По сведениям УГИБДД по Камчатскому краю , в некоторых местах снегом полностью засыпаны светофоры и дорожные знаки.