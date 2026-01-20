Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке опровергли сообщения о сугробах высотой с девятиэтажный дом - РИА Новости, 20.01.2026
15:00 20.01.2026
На Камчатке опровергли сообщения о сугробах высотой с девятиэтажный дом
Распространившееся видео с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке не соответствует действительности, оно шуточное, сообщила РИА Новости начальник...
На Камчатке опровергли сообщения о сугробах высотой с девятиэтажный дом

На Камчатке назвали видео с сугробами высотой с девятиэтажный дом шуточным

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв – РИА Новости. Распространившееся видео с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке не соответствует действительности, оно шуточное, сообщила РИА Новости начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова.
Во вторник в соцсетях появилось видео якобы из Петропавловска-Камчатского, на кадрах, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, - сугробы высотой с девятиэтажный дом и выше.
Спасатели вызволяют школьника из сугроба - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
16 января, 10:41
"Конечно, такие фото не соответствуют действительности, это шутки. А если серьезно, то для современного периода наблюдений нынешние условия (со снегопадами - ред.) являются исключительно редкими. Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более 60 лет назад — в начале 1970 годов", - сказала Полякова.
По её данным, в декабре 2025 года в Петропавловске- Камчатском выпало 370 миллиметров осадков (316% месячной нормы), а за первую половину января — ещё 163,6 миллиметра (149% нормы).
Как передает корреспондент РИА Новости, в Петропавловске-Камчатском действительно много снега, визуально сугробы местами достигают высоты вторых этажей зданий. По сведениям УГИБДД по Камчатскому краю, в некоторых местах снегом полностью засыпаны светофоры и дорожные знаки.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение. Жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости. По данным экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады
Вчера, 14:47
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала