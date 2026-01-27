Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 27.01.2026 (обновлено: 09:15 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/sheremetevo-2070469530.html
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды - РИА Новости, 27.01.2026
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды
Аэропорт "Шереметьево" закрыт на прилет самолетов с 9.00 до 12.00 мск в связи с сильным снегопадом, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:04:00+03:00
2026-01-27T09:15:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409001_0:364:2965:2032_1920x0_80_0_0_f2c564dd03ac197d72f71d178ccf88b4.jpg
https://ria.ru/20260127/taksi-2070467252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070409001_128:0:2837:2032_1920x0_80_0_0_89a5fe605c0e6ba6f68a17483cd0dba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды

Шереметьево закрыли на прилет из-за непогоды до 12:00 мск

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло в аэропорту
Табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" закрыт на прилет самолетов с 9.00 до 12.00 мск в связи с сильным снегопадом, сообщили в воздушной гавани.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, заявляли ранее в главном управлении МЧС по Москве. По данным синоптиков, во вторник в столице выпадет более трети месячной нормы осадков.
"Аэропорт "Шереметьево" временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09.00 мск до 12.00 мск", - говорится в сообщении.
Авиакомпании корректируют расписание полетов. Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси
08:37
 
Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала