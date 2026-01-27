https://ria.ru/20260127/sheremetevo-2070469530.html
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды
Аэропорт "Шереметьево" закрыт на прилет самолетов с 9.00 до 12.00 мск в связи с сильным снегопадом, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2026
Шереметьево закрыли на прилет из-за непогоды до 12:00 мск