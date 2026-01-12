Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада

Уточняется, что все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к корректировкам расписания.

"В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов. Также в терминале работает бесплатная комната матери и ребёнка, а около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой", - добавили в авиагавани.