Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада
Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов как минимум до 15.00 из-за усиления ливневого снегопада, сообщили в Telegram-канале авиагавани. РИА Новости, 12.01.2026
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости.
Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов как минимум до 15.00 из-за усиления ливневого снегопада, сообщили
в Telegram-канале авиагавани.
"В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре
и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15.00 (с возможным продлением)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к корректировкам расписания.
"В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов. Также в терминале работает бесплатная комната матери и ребёнка, а около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой", - добавили в авиагавани.