Мужчина с картой "Мир" от Сбербанка у банкомата в Бишкеке

Мужчина с картой "Мир" от Сбербанка у банкомата в Бишкеке

"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. На Мальдивах в одном из отелей начали На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты "Мир". Правда, официальной информации о подключении страны к российской платежной системе пока нет. В каких государствах удобно с отечественным "пластиком", можно ли там снять деньги или только рассчитаться за покупки — в материале РИА Новости.

Как расплачиваться за рубежом

Отправляющимся за границу россиянам туроператоры и экономисты советуют обязательно брать с собой наличные.

"Исходите из прожиточного минимума в стране на два-три дня. При этом 50% нужно в долларах или евро, 30% — в местной валюте и еще 20% про запас в рублях", — рекомендует финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

Остальное — на картах, например китайских UnionPay, выпущенных отечественными кредитными учреждениями. Еще вариант — "пластик", выданный россиянам зарубежными банками, скажем, казахскими или белорусскими.

Где карты "Мир" работают

Более чем в десяти странах. Но не в каждой торговой точке.

"Часто все сводится к одному-двум банкам, зачастую это сопряжено с неудобствами вроде ограниченного функционала (только снятие наличных), строгими лимитами, невыгодными курсами конвертации или элементарной проблемой поиска работающих терминалов", — перечисляют в АТОР.

Лишь в трех странах отечественный "пластик" принимают везде.

В Белоруссии его можно использовать для оплаты любых покупок и снятия местных рублей. Причем и через Mir Pay.

В Абхазии годятся все банкоматы и терминалы. "Мы рассчитывалась картой "Мир" в ресторанах, магазинах, за спа-процедуры в гостинице", — говорит туристка Галина Шумкова из Москвы. Единственный минус — нет бесконтактной технологии.

На Кубе примерно та же ситуация. А наличные евро берут неохотно, везите американскую валюту мелкими купюрами.

"Так даже вне туристических зон, причем и в коммерческих магазинах, где цены указаны в долларах. Но зачем-то фиксируют номер "пластика" и выдают чек для подписи, а потом забирают его", — уточняют в АТОР.

Минусы тоже есть: терминалы не на каждом шагу, света и интернета может не быть, потому без наличных — никак. Да и обменный курс не всегда приятный, доллар процентов на десять дороже, чем в России.

Плати и снимай

Есть страны, где действует ряд ограничений, но тем не менее можно расплатиться в магазине и снять наличные в банкомате.

© Getty Images / KrimKate Предновогодний Ереван © Getty Images / KrimKate Предновогодний Ереван

В Армении "пластик" российской платежной системы принимает только "ВТБ Армения". Соответственно, магазины, рестораны — если у них есть терминал банка. Еще "Мир" годится для вызова "Яндекс. Такси".

В Азербайджане с 2024-го — в "ВТБ Азербайджан" в Баку или на курорте Sea Breeze. Туристы говорят, что банкоматов достаточно много, есть и в столичном аэропорту.

"Однако лимит на снятие — 500 манатов, то есть порядка 23 тысяч рублей в день, и комиссия за конвертацию, но все это не критично", — добавляют в АТОР.

Во Вьетнаме "Мир" обслуживает лишь VRB (вьетнамско-российский совместный банк). С торговыми точками и заведениями общепита та же ситуация, что и в Армении. Плюс банкоматы. Туристы признаются: терминалы найти непросто, а курс обмена рублей на донги не самый выгодный.

Кроме того, клиенты ВТБ могут рассчитываться в торговых точках по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". То же самое — в Киргизии, Таджикистане и Турции.

В Мьянме в торговых центрах ищите терминалы с надписью "MIR cards only". Некоторые гостиницы, кафе, клиники тоже работают с российской платежной системой.

Где еще удастся расплатиться картой "Мир"

В Казахстане — через банк "ВТБ Казахстан". Путешественники на форумах пишут, что в ресторанах и магазинах это получается редко, зато легко снять наличные.

В Таджикистане — в Dushanbe City. Остальное — как в Казахстане.

В Лаосе карты "Мир" обслуживают в тестовом режиме с ноября 2023-го.

Банкоматы JDB есть по всей стране. Но в кафе и магазинах большая комиссия (до четырех процентов).

В Венесуэле — в туристических местах. В магазине и ресторане — вряд ли.

Намерены присоединиться

Сербию, Никарагуа, Индию. В минувшем году власти некоторых государств сообщили о планах подключиться к российской платежной системе или хотя бы обсудить такую возможность. Перспективы расширения географии отечественного "пластика" охватывают Оман, Таиланд