https://ria.ru/20241212/mir-1988869692.html

В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир"

В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир" - РИА Новости, 12.12.2024

В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир"

Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:27

2024-12-12T17:27

2024-12-12T17:27

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть банкоматов системы "Мир" и налажен выпуск таких карт для граждан, заявил РИА Новости советник президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортега. "Мы очень позитивно и с хорошим темпом продвинулись в реализации системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. И это также дало возможность устанавливать банкоматы в Никарагуа, мы надеемся, что сеть банкоматов может быть развернута в течение следующего года. В настоящее время есть один, но можно создать полноценную сеть, и выпускать карты "Мир" в нашей стране для граждан", - сказал Ортега. По словам Ортеги, который принимает участие в проходящем в Москве заседании межправительственной комиссии, развитие системы прямых расчетов и внедрение платежной системы "Мир" будут способствовать продвижению туризма из РФ. "Большой оптимизм вызывает у нас туризм, когда русские братья приезжают в Никарагуа, чтобы насладиться природными красотами нашей страны. Никарагуа любит Россию, ее гражданам рады в Никарагуа", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241129/turtsiya-1986407155.html

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никарагуа, россия, москва, лауреано ортега, экономика, в мире