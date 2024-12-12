https://ria.ru/20241212/mir-1988869692.html
В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир"
В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир" - РИА Новости, 12.12.2024
В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир"
Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:27
2024-12-12T17:27
2024-12-12T17:27
никарагуа
россия
москва
лауреано ортега
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955587889_0:163:2904:1797_1920x0_80_0_0_3a9cb22bff854321ca9e3abab6d24845.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительства РФ и Никарагуа продвигаются в реализации системы прямых взаимных расчетов, в 2025 году в американской стране может быть установлена сеть банкоматов системы "Мир" и налажен выпуск таких карт для граждан, заявил РИА Новости советник президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортега. "Мы очень позитивно и с хорошим темпом продвинулись в реализации системы прямых платежей между Никарагуа и Россией. И это также дало возможность устанавливать банкоматы в Никарагуа, мы надеемся, что сеть банкоматов может быть развернута в течение следующего года. В настоящее время есть один, но можно создать полноценную сеть, и выпускать карты "Мир" в нашей стране для граждан", - сказал Ортега. По словам Ортеги, который принимает участие в проходящем в Москве заседании межправительственной комиссии, развитие системы прямых расчетов и внедрение платежной системы "Мир" будут способствовать продвижению туризма из РФ. "Большой оптимизм вызывает у нас туризм, когда русские братья приезжают в Никарагуа, чтобы насладиться природными красотами нашей страны. Никарагуа любит Россию, ее гражданам рады в Никарагуа", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241129/turtsiya-1986407155.html
никарагуа
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955587889_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_05dd13b8aeedc216ac2b19380aa857d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никарагуа, россия, москва, лауреано ортега, экономика, в мире
Никарагуа, Россия, Москва, Лауреано Ортега, Экономика, В мире
В Никарагуа рассказали об интеграции банковской системы "Мир"
Советник президента Ортега: в Никарагуа могут установить банкоматы системы Мир