СМИ сообщили хорошую новость для российских туристов
Туризм
Туризм
 
14:15 19.12.2025 (обновлено: 14:16 19.12.2025)
СМИ сообщили хорошую новость для российских туристов
СМИ сообщили хорошую новость для российских туристов
На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", сообщает Life. РИА Новости, 19.12.2025
2025
Shot: в одном из отелей на Мальдивах стали принимать карты "Мир"

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHДевушка отдыхает на Мальдивах
Девушка отдыхает на Мальдивах
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Девушка отдыхает на Мальдивах. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир", сообщает Life.
"Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах. "Миром" можно оплатить допуслуги: массаж, мини-бар и т.д. Комиссия — 3%", — говорится в публикации.
Туристка фотографирует пирамиды и большого сфинкса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Египте двух российских туристов бесплатно разместили в гостинице
18 декабря, 17:08
В материале отмечается, что оплата стала доступна благодаря платежному сервису ClickPay, поддерживающему рублевые карты. Ранее на Мальдивах принимались только российские карты китайской платежной системы UnionPay.
Официального информации о подключении Мальдив к платежной системе "Мир" на данной момент нет. В Российском союзе туристов (РСТ) заявили, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных о скором подключении новых туристических стран к приему карт "Мир" и рекомендовали отдыхающим планировать поездку, полагаясь на иные инструменты оплаты.
Туристы на стойке ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
18 декабря, 08:00
 
