СМИ сообщили хорошую новость для российских туристов

"Российские карты стали принимать в четырехзвездочном отеле на островах. "Миром" можно оплатить допуслуги: массаж, мини-бар и т.д. Комиссия — 3%", — говорится в публикации.

Официального информации о подключении Мальдив к платежной системе "Мир" на данной момент нет. В Российском союзе туристов (РСТ) заявили, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных о скором подключении новых туристических стран к приему карт "Мир" и рекомендовали отдыхающим планировать поездку, полагаясь на иные инструменты оплаты.