Посольство России в Таиланде надеется на запуск карты "Мир" в стране

БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Российские банковские карты "Мир" пока не работают в Таиланде, однако есть надежда, что таиландские партнеры РФ сочтут возможным решить этот вопрос с учетом количества российских туристов, посещающих страну, сказал РИА Новости в четверг посол России в Таиланде Евгений Томихин. Ранее в четверг в российских СМИ был опубликован прогноз, по которому карты "Мир" должны, вероятно, заработать в Таиланде к концу 2025–началу 2026 года. Авторы прогноза ссылались, в том числе, на слова Томихина о том, что Россия надеется на запуск программы оплат картами "Мир" в Таиланде. "Я говорил на Восточном экономическом форуме во время бизнес-диалога Россия-Таиланд о том, что мы надеемся, что все-таки таиландские друзья сочтут возможным для себя запустить этот проект с учетом того большого количества туристов из России, которое приезжает в Таиланд", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке. Комментируя опубликованный в российских СМИ прогноз, посол отметил, что ни в своем выступлении на форуме, ни в интервью СМИ не называл сроков вероятного запуска программы. "Я видел такого рода сообщения. А говорил я, на самом деле, о том, что еще в доковидные времена мы фактически согласовали формат использования карт "Мир" в Таиланде, но потом началась пандемия, количество туристов из-за введенных ограничений упало до нуля, а потом произошли геополитические события, и в результате этот проект пока не удалось реализовать. Но мы надеемся на положительное решение наших таиландских друзей, исходя из количества наших туристов в стране", - сказал он агентству, добавив, что, как известно, в 2025 году Таиланд посетил 1 миллион 750 тысяч туристов из России. "В этом году вполне реально может быть под два миллиона, потому что уже к середине сентября, то есть с января по середину сентября 2025 года, сюда приехало больше 1 миллиона 200 тысяч россиян, а самые "пиковые" месяцы еще впереди", - сказал Томихин.

