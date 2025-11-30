Эксперт рассказал, как россияне платят за рубежом

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наличные до сих пор являются самым надежным способом оплаты для россиян во время зарубежных поездок, при этом альтернативные варианты продолжают медленно появляться - в первую очередь в странах СНГ благодаря расширению присутствия китайских платежных сервисов, показал анализ РИА Новости.

"Россияне в текущих реалиях стараются иметь при себе именно наличные во избежание неприятных ситуаций. Более того, как правило, многие стараются иметь при себе доллары или евро, небольшую сумму в рублях, а также все больше предпочитают часть денег изначально покупать в местной валюте как самый надежный инструмент оплаты", - обращает внимание эксперт.