10:07 30.11.2025
Эксперт рассказал, как россияне платят за рубежом
оаэ, армения, казахстан, алексей родин
ОАЭ, Армения, Казахстан, Алексей Родин
Эксперт рассказал, как россияне платят за рубежом

Родин: наличные стали самым надежным способом оплаты за рубежом

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наличные до сих пор являются самым надежным способом оплаты для россиян во время зарубежных поездок, при этом альтернативные варианты продолжают медленно появляться - в первую очередь в странах СНГ благодаря расширению присутствия китайских платежных сервисов, показал анализ РИА Новости.
Так, в этом году китайская платформа трансграничных платежей Alipay+ вышла на рынок сразу двух стран содружества - Армении и Казахстана, благодаря партнерству с местными игроками Idram и Kaspi. Совершить оплату в магазинах этих стран теперь можно посредством сканирования QR-кода. Чтобы открыть кошелек Alipay, понадобится китайская сим-карта, однако потом его уже можно будет пополнить через российский банк.
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Источник рассказал о решении проблем с платежами туристов в Турции
25 марта, 05:40
Этот платежный инструмент дополнил те, что уже были доступны российским путешественникам. В частности, это карты "Мир" в ограниченном числе стран и так называемые prepaid-карты на некоторых популярных у туристов направлениях, например в ОАЭ и Сербии. С их помощью возможно совершать покупки на территории страны, а пополнить их можно в отделении банка наличными. Ряд банков этих стран предлагают открыть карты для бытовых нужд без этих формальностей - однако при этом функционал и география работы такого "пластика" крайне ограничена.
Тем не менее фактически самым востребованным и функциональным инструментом оплаты на сегодня являются наличные, констатирует финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
"Россияне в текущих реалиях стараются иметь при себе именно наличные во избежание неприятных ситуаций. Более того, как правило, многие стараются иметь при себе доллары или евро, небольшую сумму в рублях, а также все больше предпочитают часть денег изначально покупать в местной валюте как самый надежный инструмент оплаты", - обращает внимание эксперт.
Самым надежным, советует он, будет иметь при себе сумму наличными, исходя из расчета прожиточного минимума в стране на два-три дня. "При этом 50% можно иметь в долларах или евро, 30% в местной валюте и еще 20% про запас в рублях. Безусловно данные рекомендации применимы к наиболее популярным странам у россиян сейчас, Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, и могут меняться в зависимости от страны", - подчеркивает он.
Рубли и Юани - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Эксперт оценил возможность объединения платежных систем России и Китая
5 сентября, 14:55
 
ОАЭАрменияКазахстанАлексей Родин
 
 
