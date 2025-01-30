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Посол в России оценил перспективы карт "Мир" в Индии
Посол в России оценил перспективы карт "Мир" в Индии - РИА Новости, 30.01.2025
Посол в России оценил перспективы карт "Мир" в Индии
Перспективы решения вопроса приема карт российской платежной системы "Мир" в Индии "представляются позитивными", заявил посол в России Винай Кумар. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:38:00+03:00
2025-01-30T17:38:00+03:00
2025-01-30T17:41:00+03:00
технологии
индия
россия
карта "мир"
платежная система "мир"
экономика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Перспективы решения вопроса приема карт российской платежной системы "Мир" в Индии "представляются позитивными", заявил посол в России Винай Кумар. "Вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными", - говорится в интервью посла, опубликованного в журнале "Международная жизнь". Он отметил, что индийские дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и индийской RuPay. "Недавние встречи, в том числе в рамках Индийско-российской межправкомиссии, были посвящены выработке рамок для такого взаимодействия. В случае успеха это позволит российским и индийским туристам беспрепятственно совершать транзакции в РФ и Индии, тем самым ослабив наложенные западными санкциями ограничения на российские финансовые системы", - заключил он.
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия, россия, карта "мир", платежная система "мир", экономика
Технологии, Индия, Россия, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Экономика
Посол в России оценил перспективы карт "Мир" в Индии
Посол Кумар: перспективы внедрения карт "Мир" в Индии представляются позитивными