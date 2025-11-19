Во Вьетнаме клиенты ВТБ могут оплачивать покупки по QR-коду

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Клиенты ВТБ могут оплачивать покупки в торговых точках во Вьетнаме по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", сообщили в пресс-службе банка.

"Клиенты ВТБ смогут мгновенно оплачивать покупки в более чем 3 тысячах крупнейших точек продаж по всему Вьетнаму , просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале магазина. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей", - сообщили там.

Таджикистане и Вьетнам - четвертая страна, где клиентам ВТБ доступен сервис оплаты покупок по QR-коду. Ранее банк уже реализовал такую возможность для своих клиентов в Киргизии Турции , уточнили в пресс-службе.

"По данным туроператоров, Вьетнам уверенно входит в топ-10 популярных направлений для россиян благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму. В стране действует сервис оплаты по QR-коду VietQR, что значительно упрощает расчеты. Теперь и клиенты ВТБ могут сканировать коды в ВТБ Онлайн для мгновенной оплаты товаров рублями без комиссий", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он также отметил, что ВТБ продолжает глобально расширять удобные платежные решения за рубежом, удовлетворяя растущий спрос на современные и безопасные способы оплаты для миллионов путешественников.