Во Вьетнаме клиенты ВТБ могут оплачивать покупки по QR-коду

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Клиенты ВТБ могут оплачивать покупки в торговых точках во Вьетнаме по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", сообщили в пресс-службе банка.
"Клиенты ВТБ смогут мгновенно оплачивать покупки в более чем 3 тысячах крупнейших точек продаж по всему Вьетнаму, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале магазина. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей", - сообщили там.
Вьетнам - четвертая страна, где клиентам ВТБ доступен сервис оплаты покупок по QR-коду. Ранее банк уже реализовал такую возможность для своих клиентов в Киргизии, Таджикистане и Турции, уточнили в пресс-службе.
"По данным туроператоров, Вьетнам уверенно входит в топ-10 популярных направлений для россиян благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму. В стране действует сервис оплаты по QR-коду VietQR, что значительно упрощает расчеты. Теперь и клиенты ВТБ могут сканировать коды в ВТБ Онлайн для мгновенной оплаты товаров рублями без комиссий", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Он также отметил, что ВТБ продолжает глобально расширять удобные платежные решения за рубежом, удовлетворяя растущий спрос на современные и безопасные способы оплаты для миллионов путешественников.
"Сегодня пользователи ВТБ Онлайн могут осуществлять переводы в более чем 150 стран. В зависимости от направлений им доступны переводы по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными", - заключили в банке.
