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В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир" - РИА Новости, 13.05.2025
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12:20 13.05.2025 (обновлено: 13:01 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/iran-2016653634.html
В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир"
В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир" - РИА Новости, 13.05.2025
В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир"
Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:20:00+03:00
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иран
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской республики."Состоялась презентация второго этапа интеграции иранской сети Shetab и российской сети "Мир"... Отныне российские туристы и бизнесмены могут совершать покупки (при помощи карт "Мир" - ред.) через системы приема платежей в магазинах на территории Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Центробанка Ирана.
https://ria.ru/20250506/iran-2015313567.html
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иран, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Иран, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир"

ЦБ Ирана: россияне смогут совершать покупки в стране с помощью карт "Мир"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПлощадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране
Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской республики.
"Состоялась презентация второго этапа интеграции иранской сети Shetab и российской сети "Мир"... Отныне российские туристы и бизнесмены могут совершать покупки (при помощи карт "Мир" - ред.) через системы приема платежей в магазинах на территории Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Центробанка Ирана.
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6 мая, 16:27
 
ИранТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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