https://ria.ru/20250513/iran-2016653634.html

В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир"

В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир" - РИА Новости, 13.05.2025

В Иране россияне смогут расплачиваться картами "Мир"

Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:20:00+03:00

2025-05-13T12:20:00+03:00

2025-05-13T13:01:00+03:00

иран

технологии

россия

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ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской республики."Состоялась презентация второго этапа интеграции иранской сети Shetab и российской сети "Мир"... Отныне российские туристы и бизнесмены могут совершать покупки (при помощи карт "Мир" - ред.) через системы приема платежей в магазинах на территории Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Центробанка Ирана.

https://ria.ru/20250506/iran-2015313567.html

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иран, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)