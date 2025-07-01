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В Сербии назвали условие для использования карт "Мир" - РИА Новости, 01.07.2025
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21:22 01.07.2025 (обновлено: 21:53 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/serbija-2026619680.html
В Сербии назвали условие для использования карт "Мир"
В Сербии назвали условие для использования карт "Мир" - РИА Новости, 01.07.2025
В Сербии назвали условие для использования карт "Мир"
Вопрос использования карты "Мир" в Сербии можно будет рассматривать только после завершения нацбанком страны ряда уже начатых крупных проектов, таких как... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:22:00+03:00
2025-07-01T21:53:00+03:00
сербия
белград (город)
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БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Вопрос использования карты "Мир" в Сербии можно будет рассматривать только после завершения нацбанком страны ряда уже начатых крупных проектов, таких как вступление в Единую зону платежей в евро (SEPA), сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Сербии (НБС). Премьер Сербии Джуро Мацут заявил ранее, что официальный Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за сербскими финансовыми институтами. "Национальные системы банковских карт для их применения за границей как правило, устанавливают сотрудничество с глобальными системами с самой большой сетью в мире - Visa, Mastercard, UnionPay, Discover. НБС установил сотрудничество с системами UnionPay и Discover. Так как речь идет об исключительно сложных проектах, их осуществление сложно и длится по несколько лет. НБС проводит с другими банками несколько системно важных проектов, таких как введение открытого банковского оборота и подключение к системе SEPA. Только после их завершения могли бы быть рассмотрены деловые и технические возможности сотрудничества с системой "Мир", - говорится в сообщении пресс-службы нацбанка. Уточняется, что после теоретического решения об использовании платежной системы применение одного из видов банковских карт является вопросом, который решает каждый коммерческий банк, "закон гарантирует, что они не могут быть принуждены принимать карту какого-либо вида". Генеральный секретарь "Объединения банков Сербии" Владимир Васич заявил ранее в разговоре с РИА Новости, что применение российской банковской карты "Мир" было бы полезно Сербии, но ее использование зависит от политической воли властей страны и технического решения. В мае 2025 гола власти Сербии заявили о формальном подключении к Единой зоне платежей в евро, которая служит для упрощения и ускорения банковских переводов в евро между странами-участницами. Реальное применение системы в Сербии ожидается не раньше весны 2026 года. Среди крупнейших банков Сербии подавляющее большинство принадлежит кредитным организациям со штаб-квартирами в странах ЕС: Banca Intesa, Raiffeisen bank, OTP bank, Eurobank. Полностью государственным является только банк "Поштанска штедионица" (Почтовые сберкассы на сербском - ред.) и сохранен контрольный пакет акций в "Српска банка".
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сербия, белград (город), visa, inc., mastercard, inc., евросоюз, в мире
Сербия, Белград (город), Visa, Inc., MasterCard, Inc., Евросоюз, В мире
В Сербии назвали условие для использования карт "Мир"

НБС: вопрос о картах "Мир" в Сербии можно рассмотреть после вступления в SEPA

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля
Карта Мир банка Тинькофф с изображением картины Демон сидящий Михаила Врубеля - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карта "Мир" банка "Тинькофф" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Вопрос использования карты "Мир" в Сербии можно будет рассматривать только после завершения нацбанком страны ряда уже начатых крупных проектов, таких как вступление в Единую зону платежей в евро (SEPA), сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Сербии (НБС).
Премьер Сербии Джуро Мацут заявил ранее, что официальный Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за сербскими финансовыми институтами.
"Национальные системы банковских карт для их применения за границей как правило, устанавливают сотрудничество с глобальными системами с самой большой сетью в мире - Visa, Mastercard, UnionPay, Discover. НБС установил сотрудничество с системами UnionPay и Discover. Так как речь идет об исключительно сложных проектах, их осуществление сложно и длится по несколько лет. НБС проводит с другими банками несколько системно важных проектов, таких как введение открытого банковского оборота и подключение к системе SEPA. Только после их завершения могли бы быть рассмотрены деловые и технические возможности сотрудничества с системой "Мир", - говорится в сообщении пресс-службы нацбанка.
Уточняется, что после теоретического решения об использовании платежной системы применение одного из видов банковских карт является вопросом, который решает каждый коммерческий банк, "закон гарантирует, что они не могут быть принуждены принимать карту какого-либо вида".
Генеральный секретарь "Объединения банков Сербии" Владимир Васич заявил ранее в разговоре с РИА Новости, что применение российской банковской карты "Мир" было бы полезно Сербии, но ее использование зависит от политической воли властей страны и технического решения.
В мае 2025 гола власти Сербии заявили о формальном подключении к Единой зоне платежей в евро, которая служит для упрощения и ускорения банковских переводов в евро между странами-участницами. Реальное применение системы в Сербии ожидается не раньше весны 2026 года.
Среди крупнейших банков Сербии подавляющее большинство принадлежит кредитным организациям со штаб-квартирами в странах ЕС: Banca Intesa, Raiffeisen bank, OTP bank, Eurobank. Полностью государственным является только банк "Поштанска штедионица" (Почтовые сберкассы на сербском - ред.) и сохранен контрольный пакет акций в "Српска банка".
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21 марта, 16:19
 
СербияБелград (город)Visa, Inc.MasterCard, Inc.ЕвросоюзВ мире
 
 
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