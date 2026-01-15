"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. На Мальдивах в одном из отелей начали принимать банковские карты "Мир". Правда, официальной информации о подключении страны к российской платежной системе пока нет. В каких государствах удобно с отечественным "пластиком", можно ли там снять деньги или только рассчитаться за покупки — в материале РИА Новости.
Как расплачиваться за рубежом
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" и армянские драмы
Отправляющимся за границу россиянам туроператоры и экономисты советуют обязательно брать с собой наличные.
"Исходите из прожиточного минимума в стране на два-три дня. При этом 50% нужно в долларах или евро, 30% — в местной валюте и еще 20% про запас в рублях", — рекомендует финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.
Остальное — на картах, например китайских UnionPay, выпущенных отечественными кредитными учреждениями. Еще вариант — "пластик", выданный россиянам зарубежными банками, скажем, казахскими или белорусскими.
Где карты "Мир" работают
Более чем в десяти странах. Но не в каждой торговой точке.
"Часто все сводится к одному-двум банкам, зачастую это сопряжено с неудобствами вроде ограниченного функционала (только снятие наличных), строгими лимитами, невыгодными курсами конвертации или элементарной проблемой поиска работающих терминалов", — перечисляют в АТОР.
Предновогодний Минск
Лишь в трех странах отечественный "пластик" принимают везде.
В Белоруссии его можно использовать для оплаты любых покупок и снятия местных рублей. Причем и через Mir Pay.
В Абхазии годятся все банкоматы и терминалы. "Мы рассчитывалась картой "Мир" в ресторанах, магазинах, за спа-процедуры в гостинице", — говорит туристка Галина Шумкова из Москвы. Единственный минус — нет бесконтактной технологии.
На Кубе примерно та же ситуация. А наличные евро берут неохотно, везите американскую валюту мелкими купюрами.
"Так даже вне туристических зон, причем и в коммерческих магазинах, где цены указаны в долларах. Но зачем-то фиксируют номер "пластика" и выдают чек для подписи, а потом забирают его", — уточняют в АТОР.
Минусы тоже есть: терминалы не на каждом шагу, света и интернета может не быть, потому без наличных — никак. Да и обменный курс не всегда приятный, доллар процентов на десять дороже, чем в России.
Плати и снимай
Есть страны, где действует ряд ограничений, но тем не менее можно расплатиться в магазине и снять наличные в банкомате.
© Getty Images / KrimKateПредновогодний Ереван
В Армении "пластик" российской платежной системы принимает только "ВТБ Армения". Соответственно, магазины, рестораны — если у них есть терминал банка. Еще "Мир" годится для вызова "Яндекс. Такси".
В Азербайджане с 2024-го — в "ВТБ Азербайджан" в Баку или на курорте Sea Breeze. Туристы говорят, что банкоматов достаточно много, есть и в столичном аэропорту.
"Однако лимит на снятие — 500 манатов, то есть порядка 23 тысяч рублей в день, и комиссия за конвертацию, но все это не критично", — добавляют в АТОР.
Во Вьетнаме "Мир" обслуживает лишь VRB (вьетнамско-российский совместный банк). С торговыми точками и заведениями общепита та же ситуация, что и в Армении. Плюс банкоматы. Туристы признаются: терминалы найти непросто, а курс обмена рублей на донги не самый выгодный.
Кроме того, клиенты ВТБ могут рассчитываться в торговых точках по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". То же самое — в Киргизии, Таджикистане и Турции.
В Мьянме в торговых центрах ищите терминалы с надписью "MIR cards only". Некоторые гостиницы, кафе, клиники тоже работают с российской платежной системой.
Где еще удастся расплатиться картой "Мир"
© РИА Новости / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкКарта "Мир" от Сбербанка, казахстанский паспорт и тенге
В Казахстане — через банк "ВТБ Казахстан". Путешественники на форумах пишут, что в ресторанах и магазинах это получается редко, зато легко снять наличные.
В Таджикистане — в Dushanbe City. Остальное — как в Казахстане.
В Лаосе карты "Мир" обслуживают в тестовом режиме с ноября 2023-го.
Банкоматы JDB есть по всей стране. Но в кафе и магазинах большая комиссия (до четырех процентов).
В Венесуэле — в туристических местах. В магазине и ресторане — вряд ли.
Намерены присоединиться
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкДевушка с картой "Мир" от Сбербанка у банкомата в Бишкеке
Девушка с картой "Мир" от Сбербанка у банкомата в Бишкеке
В середине 2025-го карты "Мир" должны были начать работать в Иране, но Минэкономразвития пока не рекомендует посещать эту страну. После ирано-израильского конфликта туроператоры не продают туда путевки.
