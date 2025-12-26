Рейтинг@Mail.ru
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
12:11 26.12.2025 (обновлено: 17:43 26.12.2025)
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
2025-12-26T12:11:00+03:00
2025-12-26T17:43:00+03:00
дело о квартире долиной
дело о квартире долиной
Дело о квартире Долиной

Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении

Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Кажется, судебные тяжбы вокруг квартиры Долиной никогда не прекратятся. Даже после официального постановления о ее выселении, которое вынес Мосгорсуд 25 декабря.
Сможет ли артистка "договориться" с Лурье? Что будет дальше?

"Поток денег ослаб"

На фоне всего происходящего коллеги по цеху певицы уверены, что сейчас ей будет действительно тяжело. Так, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что Ларисе Долиной после громкого дела с квартирой придется искать дополнительные источники дохода.
"Поток денег сейчас ослаб, а привыкнуть к более скромной жизни ей, учитывая ее образ жизни, будет очень сложно. Поэтому ей придется искать новые способы заработка", — заявил Рудченко в беседе с "АиФ".
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
По его мнению, певица будет вынуждена соглашаться на концерты даже перед небольшой аудиторией и за невысокие гонорары, чтобы поддерживать привычный уровень жизни.
"Это очень долгий путь, — отмечает Рудченко. — И многие не верят, судя по комментариям пользователей в моих соцсетях, что артистке это удастся, пишут, что ей, мол, пора на пенсию".
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова сообщила, что певица сдержанно отреагировала на решение суда о ее выселении из квартиры. По словам юриста, сразу после оглашения вердикта она связалась с артисткой.
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
"Я написала Ларисе Александровне сообщение. Она ответила "спасибо" и больше ничего", — рассказала Пухова изданию "АиФ". Адвокат добавила, что Долина чувствует себя нормально и сохраняет самообладание в этой ситуации.

Певица собрала вещи и уехала

Сразу после решения суда о ее выселении артистка покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках. Известно, что вечером в четверг, 25 декабря, автомобиль, связанный с певицей Ларисой Долиной, трижды приезжал к дому в Хамовниках в Москве, где расположена спорная квартира. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Как передавалось ранее, первый раз машина подъехала к зданию в 17:51 по московскому времени. Мужчина, подошедший к подъезду, назвал имя Долиной в домофон, после чего через несколько минут из дома вышла сама певица в сопровождении этого мужчины, села в автомобиль и уехала.
Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру, которую продала Лурье
Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру, которую продала Лурье - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру, которую продала Лурье
Второй раз тот же автомобиль появился у дома в 20:50, заехал на подземную парковку, которую вскоре покинул. Третий приезд был зафиксирован в 22:21.

Долина собирает аншлаги

Сразу после решения суда о ее выселении из квартиры Ларису Долину ждет аншлаг в Театре на Таганке в Москве. Как выяснило РИА Новости, уже на следующий день после судебного вердикта артистка выйдет на сцену.
В пятницу Долина исполнит роль Миссис Ловетт в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Накануне показа в продаже оставалось всего четыре билета, расположенных непосредственно у сцены. Стоимость каждого составляет 15 тысяч рублей, остальные места полностью раскуплены. На повторный показ в субботу билетов уже нет.
Здание Театра на Таганке
Здание Театра на Таганке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Театра на Таганке

Лурье готовит ответ

Тем временем выяснилось, что Полина Лурье планирует взыскать с Ларисы Долиной судебные издержки, понесенные в ходе многомесячной борьбы за квартиру в Хамовниках.
"Расходы судебные я однозначно взыщу", — сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

"Самый гуманный суд в мире"

Коллеги по музыкальному цеху неоднозначно отреагировали на решение Мосгорсуда о выселении Ларисы Долиной. Кто-то выразил сочувствие артистке, а кто-то поддержал вердикт суда.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя итоги судебного заседания, заявил РИА Новости: сложилась тяжелая ситуация, в которой жалко обе стороны.
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Иосиф Пригожин
"Это уже чисто человеческий фактор, вопрос компромисса. Если Долина договорится с Лурье, тогда сможет получить время на сборы, — рассуждает продюсер. — То есть все зависит от Лурье — захочет она так поступать или нет. <...> Жалко и одну, и вторую".
Он также отметил, что Полина Лурье, судя по всему, не стремилась к публичности.
"Я видел кадры из суда еще раньше, она старалась не светиться нигде, лицо закрывала. Но теперь она стала известной, хотя этого не планировала", — сказал Пригожин.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, комментируя решение Мосгорсуда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, процитировал знаменитую фразу из фильма "Кавказская пленница".
"Тут можно сказать только юморными словами: "Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире". Вот у нас самый гуманный суд в мире, — сказал Садальский в беседе с РИА Новости. — Это правильное решение".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Татьяна Москалькова также назвала вердикт Верховного суда по делу Долиной справедливым и правильным. Она подчеркнула, что ущерб, понесенный артисткой, должны возместить непосредственно мошенники, введшие ее в заблуждение.
Актер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Станислав Садальский
 
Дело о квартире Долиной
 
 
