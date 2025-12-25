Рейтинг@Mail.ru
"Будет сложно". СМИ узнали, что ждет Долину после решения о выселении
18:51 25.12.2025 (обновлено: 19:33 25.12.2025)
"Будет сложно". СМИ узнали, что ждет Долину после решения о выселении
Певице Ларисе Долиной после скандального дела с квартирой придется искать дополнительные источники дохода, предположил музыкальный критик, продюсер Павел... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певице Ларисе Долиной после скандального дела с квартирой придется искать дополнительные источники дохода, предположил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru.
"Долиной придется искать источники дохода дополнительные, потому что сейчас поток денег ослаб. А так как певица с определенным размахом живет, привыкнуть к чему-то другому ей будет очень сложно", — считает он.
По словам продюсера, Долина не будет отказываться от концертов "даже на небольшую аудиторию с невысокими гонорарами".

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
