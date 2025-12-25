"Будет сложно". СМИ узнали, что ждет Долину после решения о выселении

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певице Ларисе Долиной после скандального дела с квартирой придется искать дополнительные источники дохода, предположил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru

Долиной придется искать источники дохода дополнительные, потому что сейчас поток денег ослаб. А так как певица с определенным размахом живет, привыкнуть к чему-то другому ей будет очень сложно", — считает он.

По словам продюсера, Долина не будет отказываться от концертов "даже на небольшую аудиторию с невысокими гонорарами".

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.