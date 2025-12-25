Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала решение суда по делу Долиной справедливым и правильным - РИА Новости, 25.12.2025
22:51 25.12.2025
Москалькова назвала решение суда по делу Долиной справедливым и правильным
Москалькова назвала решение суда по делу Долиной справедливым и правильным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала справедливым и правильным решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:51:00+03:00
2025-12-25T22:51:00+03:00
россия
москва
лариса долина
татьяна москалькова
московский городской суд
дело о квартире долиной
2025
россия, москва, лариса долина, татьяна москалькова, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Татьяна Москалькова, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Москалькова назвала решение суда по делу Долиной справедливым и правильным

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала справедливым и правильным решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и заявила, что мошенники должны возместить артистке ущерб.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно. Позже артистка покинула свою бывшую квартиру в Москве после решения суда о ее выселении.
"Казалось бы, здесь вот феномен Долиной. Здесь было всё прописано с точки зрения закона, надо было его исполнять. И хорошо, что Верховный суд, мы следим дальше за решением, принял такое, на мой взгляд, справедливое и правильное решение. Мошенники должны возместить Долиной (ущерб - ред.), надо их найти, наказать, и не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих, и возместить ей вред", - сказала Москалькова в интервью радио "Комсомольская правда".

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
РоссияМоскваЛариса ДолинаТатьяна МоскальковаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
