Долина покинула квартиру в Хамовниках

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках после решения суда о ее выселении, передает корреспондент РИА Новости.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, машина Долиной подъехала к дому в 17.51, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Через несколько минут Долина вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.