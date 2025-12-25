https://ria.ru/20251225/dolina-2064699285.html
Долина покинула квартиру в Хамовниках
Долина покинула квартиру в Хамовниках - РИА Новости, 25.12.2025
Долина покинула квартиру в Хамовниках
Певица Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках после решения суда о ее выселении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
