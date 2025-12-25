Рейтинг@Mail.ru
Долина покинула квартиру в Хамовниках - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 25.12.2025 (обновлено: 18:27 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dolina-2064699285.html
Долина покинула квартиру в Хамовниках
Долина покинула квартиру в Хамовниках - РИА Новости, 25.12.2025
Долина покинула квартиру в Хамовниках
Певица Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках после решения суда о ее выселении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:22:00+03:00
2025-12-25T18:27:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064698727_0:8:1254:713_1920x0_80_0_0_59bef642f10bd4b350e8599f39df5430.jpg
https://ria.ru/20251225/dolina-2064692065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064698727_303:0:1254:713_1920x0_80_0_0_e4ae9ed9282c7b060552b017d6e2b05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, общество
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Общество
Долина покинула квартиру в Хамовниках

РИА Новости: Долина покинула квартиру в Хамовниках после решения суда

© РИА НовостиЛариса Долина покинула свою бывшую квартиру, которую продала Лурье
Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру, которую продала Лурье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру, которую продала Лурье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках после решения суда о ее выселении, передает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, машина Долиной подъехала к дому в 17.51, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Через несколько минут Долина вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Не раньше этого дня": важная деталь в решении суда о выселении Долиной
Вчера, 18:04
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала