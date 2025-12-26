Рейтинг@Mail.ru
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/dolina-2064747153.html
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением - РИА Новости, 26.12.2025
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением
Народная артистка РФ Лариса Долина соберет аншлаг на спектакле в Театре на Таганке в Москве на следующий день после решения суда о ее выселении из квартиры в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:27:00+03:00
2025-12-26T00:27:00+03:00
россия
лариса долина
алексей франдетти
московский городской суд
театр на таганке
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_637:68:2195:944_1920x0_80_0_0_1446c1933aa84a411743439152a01d37.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064742751.html
https://ria.ru/20251225/sud-2064730690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_225:0:2578:1765_1920x0_80_0_0_8129c961cb7eef662d0071d22aed7134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, алексей франдетти, московский городской суд, театр на таганке, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Алексей Франдетти, Московский городской суд, Театр на Таганке, Дело о квартире Долиной
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением

РИА Новости: Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина соберет аншлаг на спектакле в Театре на Таганке в Москве на следующий день после решения суда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, выяснило РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Машина Долиной приезжала к дому в Хамовниках уже три раза
Вчера, 23:29
Так, по данным корреспондента РИА Новости, Долина выйдет на сцену Театра на Таганке в роли Миссис Ловетт в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в пятницу. Накануне показа оставалось всего четыре билета, места расположены прямо у сцены. Такой билет обойдется зрителям в 15 тысяч рублей, все остальные билеты проданы. Мюзикл покажут и в субботу, на этот показ билетов уже нет.
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Пригожин прокомментировал решение суда по квартире Долиной
Вчера, 21:25
 
РоссияЛариса ДолинаАлексей ФрандеттиМосковский городской судТеатр на ТаганкеДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала