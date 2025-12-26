Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина соберет аншлаг на спектакле в Театре на Таганке в Москве на следующий день после решения суда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента РИА Новости, Долина выйдет на сцену Театра на Таганке в роли Миссис Ловетт в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в пятницу. Накануне показа оставалось всего четыре билета, места расположены прямо у сцены. Такой билет обойдется зрителям в 15 тысяч рублей, все остальные билеты проданы. Мюзикл покажут и в субботу, на этот показ билетов уже нет.
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.