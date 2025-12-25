Рейтинг@Mail.ru
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении
19:09 25.12.2025
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении
Лариса Долина отреагировала на решение суда о выселении из квартиры сдержанно, сообщила изданию aif.ru адвокат певицы Мария Пухова. РИА Новости, 25.12.2025
дело о квартире долиной, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, жилье
Дело о квартире Долиной, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Жилье
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении

Адвокат Пухова: Долина отреагировала сдержанно на решение о выселении

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лариса Долина отреагировала на решение суда о выселении из квартиры сдержанно, сообщила изданию aif.ru адвокат певицы Мария Пухова.
"Сразу после решения суда я написала Ларисе Александровне сообщение. Она ответила "спасибо" и больше ничего", — сказала она.
Адвокат артистки добавила, что "Лариса Александровна чувствует себя нормально".

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
