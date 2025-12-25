Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лариса Долина отреагировала на решение суда о выселении из квартиры сдержанно, сообщила изданию aif.ru адвокат певицы Мария Пухова. Лариса Долина отреагировала на решение суда о выселении из квартиры сдержанно, сообщила изданиюадвокат певицы Мария Пухова.

"Сразу после решения суда я написала Ларисе Александровне сообщение. Она ответила "спасибо" и больше ничего", — сказала она.

Адвокат артистки добавила, что "Лариса Александровна чувствует себя нормально".

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.