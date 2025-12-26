https://ria.ru/20251226/dolina-2064755156.html
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Расходы судебные я однозначно взыщу", — сказала она.
Накануне Мосгорсуд
выселил Долину из квартиры, которую купила Лурье. Он также снял с регистрационного учета прописанных там дочь и внучку певицы.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье. Все время, пока шли разбирательства, она проживала в квартире.