Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру - РИА Новости, 26.12.2025
03:10 26.12.2025 (обновлено: 07:43 26.12.2025)
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 26.12.2025
жилье
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
жилье, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолина Лурье
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Расходы судебные я однозначно взыщу", — сказала она.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Не раньше этого дня": важная деталь в решении суда о выселении Долиной
Вчера, 18:04
Накануне Мосгорсуд выселил Долину из квартиры, которую купила Лурье. Он также снял с регистрационного учета прописанных там дочь и внучку певицы.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Вчера, 17:53
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали покинуть жилье. Все время, пока шли разбирательства, она проживала в квартире.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
Вчера, 18:22
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
