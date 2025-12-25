Коммунальная истерика: Долина хочет взыскать с Лурье деньги

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередной скандал вокруг треугольника "Долина — квартира — Лурье". Теперь народная артистка, предположительно, не торопится съезжать.

"Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев", — заявила адвокат Светлана Свириденко.

Почему Долина хочет вернуть деньги

Но практически одновременно с этим выяснилось, что певица намерена не только подольше остаться в квартире, но и взыскать с Лурье компенсацию за уже оплаченные коммунальные услуги.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

По информации телеграм-канала SHOT , Долина и ее представители с июня прошлого года продолжали вносить плату за ЖКУ, поскольку именно артистка фактически проживала в квартире.

После решения Верховного суда, окончательно признавшего право собственности за Лурье с июня 2023 года, представители певицы требуют возврата всех коммунальных платежей за полтора года.

По предварительным данным, ежемесячная сумма составляла около 47 тысяч рублей в теплый период и около 55 тысяч — в холодное время. В общей сложности набежало порядка миллиона рублей, которые Долина намерена взыскать с новой владелицы недвижимости в Хамовниках.

На заседании Мосгорсуда 25 декабря адвокат певицы Мария Пухова опровергла сообщения о требовании к Лурье оплатить коммуналку. Она назвала эту информацию бредом и фейком.

"Нет, с Полиной она не говорила"

Отметим, что резонансное дело о квартире Ларисы Долиной приближается к своей финальной стадии. Теперь Московскому городскому суду предстоит определить сроки, когда певица должна будет освободить жилье. Примечательно, что ранее эта же судебная инстанция признала сделку купли-продажи между Долиной и Полиной Лурье недействительной, оставив квартиру за артисткой.

Эта история вызвала масштабный общественный резонанс : артистку подвергли жесткой критике в сети, а метод обмана, жертвой которого она стала, даже получил название "схема Долиной" и вошел в список новых слов 2025 года.

Спустя несколько месяцев после огласки Долина заявила о готовности вернуть Лурье деньги, но постепенно и в рамках мирового соглашения. Однако, как сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, прямой диалог между сторонами так и не состоялся:

"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с ней не разговаривала. Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала".

По словам юриста, предложение о возврате средств поступило лишь после того, как адвокаты Лурье подали кассационную жалобу в Верховный суд и об этом стало известно публично.

Планирует заселиться сразу же

Сегодня, 25 декабря, Московский городской суд должен принять решение о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, где она проживала все время судебных разбирательств. Также суд рассмотрит вопрос о снятии с регистрационного учета ее дочери и внучки, которые прописаны в этом жилье.

Как сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко, после выселения от Долиной потребуется подписать акт приема-передачи квартиры.

"Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться", — уточнила юрист.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Также, по ее словам, покупательница квартиры Полина Лурье намерена заселиться в свою собственность в Хамовниках сразу после того, как суд вынесет решение о выселении Ларисы Долиной.

"Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", — сказала Свириденко.

Она уточнила, что определение Мосгорсуда, которое будет принято, вступит в силу немедленно, без предусмотренной по закону отсрочки.

Долина готовится к атаке?

Лариса Долина может попытаться подать в суд на запрет использования выражения "схема Долиной". Правда, по мнению юристов, добиться этого будет практически невозможно, несмотря на то что сам термин вскоре все же официально пополнит словари русского языка.

С юридической точки зрения оспаривание его использования представляется крайне сложной задачей. Председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин пояснил, что теоретически Долина могла бы подать иск о защите чести и достоинства по статье 152 Гражданского кодекса России.

"Но в таком случае ей придется доказать негативный характер выражения "схема Долиной" — не так просто, как может показаться на первый взгляд… Это уже устойчивое выражение, которое показывает и рассказывает о процедуре и схеме обмана", — поясняет юрист.

Для успеха в суде, по его словам, потребуется лингвистическая экспертиза, доказывающая негативную коннотацию оборота, а также установление факта, что подобная схема существовала и до случая певицы и что "ярлык незаконно наклеили именно на нее". Кроме того, возникнет проблема с определением ответчика, поскольку выражение стало народным и его "не использовал только ленивый".

Певицу предложили оставить во всех новогодних эфирах

Напомним, что ранее в социальных сетях развернулась кампания с призывами "отменить" артистку: символом флешмоба стала ее знаменитая песня "Погода в доме", а многие предположили, что выступления Долиной могут исчезнуть с телеэкранов.

Однако член Общественной палаты России Станислав Корякин в беседе с РИА Новости высказался против подобного подхода, подчеркнув значимость ее творческого наследия.

"Мне кажется, что с учетом того творческого пути, который проделала Лариса Долина, вполне справедливо будет ее допустить в эфир радиостанций, телеэфир и так далее. А уже решение относительно того, как воспринимать ее творчество, пусть принимает каждый гражданин отдельно", — отметил он.

Корякин также предположил, что, вероятно, зрители будут воспринимать выступления артистки иначе — без привычного "эффекта зала", с минимальным количеством аплодисментов. По его мнению, многие россияне, скорее всего, будут солидаризироваться с Полиной Лурье и вновь переживать эмоции, вызванные этим громким судебным процессом.

Тем временем директор телеканала ТНТ Тина Канделаки уже заявила , что эпизод с участием Ларисы Долиной останется в новогоднем фильме канала "Невероятные приключения Шурика".