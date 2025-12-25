Коммунальная истерика: Долина хочет взыскать с Лурье деньги

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередной скандал вокруг треугольника "Долина — квартира — Лурье". Теперь народная артистка, предположительно, не торопится съезжать.
"Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев", — заявила адвокат Светлана Свириденко.
Почему Долина хочет вернуть деньги
Но практически одновременно с этим выяснилось, что певица намерена не только подольше остаться в квартире, но и взыскать с Лурье компенсацию за уже оплаченные коммунальные услуги.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
После решения Верховного суда, окончательно признавшего право собственности за Лурье с июня 2023 года, представители певицы требуют возврата всех коммунальных платежей за полтора года.
По предварительным данным, ежемесячная сумма составляла около 47 тысяч рублей в теплый период и около 55 тысяч — в холодное время. В общей сложности набежало порядка миллиона рублей, которые Долина намерена взыскать с новой владелицы недвижимости в Хамовниках.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
На заседании Мосгорсуда 25 декабря адвокат певицы Мария Пухова опровергла сообщения о требовании к Лурье оплатить коммуналку. Она назвала эту информацию бредом и фейком.
"Нет, с Полиной она не говорила"
Отметим, что резонансное дело о квартире Ларисы Долиной приближается к своей финальной стадии. Теперь Московскому городскому суду предстоит определить сроки, когда певица должна будет освободить жилье. Примечательно, что ранее эта же судебная инстанция признала сделку купли-продажи между Долиной и Полиной Лурье недействительной, оставив квартиру за артисткой.
Эта история вызвала масштабный общественный резонанс: артистку подвергли жесткой критике в сети, а метод обмана, жертвой которого она стала, даже получил название "схема Долиной" и вошел в список новых слов 2025 года.
Певица Лариса Долина
Спустя несколько месяцев после огласки Долина заявила о готовности вернуть Лурье деньги, но постепенно и в рамках мирового соглашения. Однако, как сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, прямой диалог между сторонами так и не состоялся:
"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с ней не разговаривала. Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала".
По словам юриста, предложение о возврате средств поступило лишь после того, как адвокаты Лурье подали кассационную жалобу в Верховный суд и об этом стало известно публично.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Планирует заселиться сразу же
Сегодня, 25 декабря, Московский городской суд должен принять решение о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, где она проживала все время судебных разбирательств. Также суд рассмотрит вопрос о снятии с регистрационного учета ее дочери и внучки, которые прописаны в этом жилье.
Как сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко, после выселения от Долиной потребуется подписать акт приема-передачи квартиры.
"Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться", — уточнила юрист.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Также, по ее словам, покупательница квартиры Полина Лурье намерена заселиться в свою собственность в Хамовниках сразу после того, как суд вынесет решение о выселении Ларисы Долиной.
"Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", — сказала Свириденко.
Она уточнила, что определение Мосгорсуда, которое будет принято, вступит в силу немедленно, без предусмотренной по закону отсрочки.
Долина готовится к атаке?
Лариса Долина может попытаться подать в суд на запрет использования выражения "схема Долиной". Правда, по мнению юристов, добиться этого будет практически невозможно, несмотря на то что сам термин вскоре все же официально пополнит словари русского языка.
С юридической точки зрения оспаривание его использования представляется крайне сложной задачей. Председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин пояснил, что теоретически Долина могла бы подать иск о защите чести и достоинства по статье 152 Гражданского кодекса России.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Жорин отвечает на вопросы журналистов перед началом рассмотрения гражданского иска у Хамовнического суда Москвы. 6 августа 2018 года
"Но в таком случае ей придется доказать негативный характер выражения "схема Долиной" — не так просто, как может показаться на первый взгляд… Это уже устойчивое выражение, которое показывает и рассказывает о процедуре и схеме обмана", — поясняет юрист.
Для успеха в суде, по его словам, потребуется лингвистическая экспертиза, доказывающая негативную коннотацию оборота, а также установление факта, что подобная схема существовала и до случая певицы и что "ярлык незаконно наклеили именно на нее". Кроме того, возникнет проблема с определением ответчика, поскольку выражение стало народным и его "не использовал только ленивый".
Певицу предложили оставить во всех новогодних эфирах
Напомним, что ранее в социальных сетях развернулась кампания с призывами "отменить" артистку: символом флешмоба стала ее знаменитая песня "Погода в доме", а многие предположили, что выступления Долиной могут исчезнуть с телеэкранов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина выступает на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре "Ленком"
Однако член Общественной палаты России Станислав Корякин в беседе с РИА Новости высказался против подобного подхода, подчеркнув значимость ее творческого наследия.
"Мне кажется, что с учетом того творческого пути, который проделала Лариса Долина, вполне справедливо будет ее допустить в эфир радиостанций, телеэфир и так далее. А уже решение относительно того, как воспринимать ее творчество, пусть принимает каждый гражданин отдельно", — отметил он.
Корякин также предположил, что, вероятно, зрители будут воспринимать выступления артистки иначе — без привычного "эффекта зала", с минимальным количеством аплодисментов. По его мнению, многие россияне, скорее всего, будут солидаризироваться с Полиной Лурье и вновь переживать эмоции, вызванные этим громким судебным процессом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка"
Тем временем директор телеканала ТНТ Тина Канделаки уже заявила, что эпизод с участием Ларисы Долиной останется в новогоднем фильме канала "Невероятные приключения Шурика".
Шестнадцатого декабря Верховный суд Российской Федерации окончательно признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, приобретенной ею у Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. При этом все предыдущие решения нижестоящих инстанций, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что стала жертвой мошенников, были отменены.